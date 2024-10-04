Почему на Фоку и Иону нельзя есть рыбу

В этот день христиане вспоминают святого епископа Фоки и пророка Ионы. Епископ проповедовал христианство среди язычников и погиб при императоре Траяне. А пророка знают даже те, кто далек от христианской веры.

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Согласно преданию, он побывал в чреве (животе) кита, но выжил. Именно поэтому в этот день запрещено ловить и есть рыбу и другие блюда из этого животного. Вспомним, как еще приметы могут помочь в этот день.

Если рыбу в этот день есть нельзя (так можно навлечь на дом несчастья), то можно в изобилии есть овощи. Один из главных овощей в это время года - редька. Подавали ее с луком и солью, а запивали квасом. Считалось, что такое сочетание поможет оздоровить организм. В этот день нельзя сжигать старые вещи и веники, потому что вместе с пеплом ветер может разнести по свету семейное счастье. Но можно ставить свечку святому Фоке, чтобы избавить дом от возможного пожара.

Нельзя в этот день давать деньги в долг и занимать их - к финансовым проблемам. А еще в этот день не стоит резать хлеб, его надо ломать, чтобы достаток долго оставался в доме. Запрещается оставлять разбитую в этот день посуду.

Интересно, что в этот день многие наши предки шли в лес и ждали, чтобы шишка сосновая или еловая упала на голову. Если такое "несчастье" приключалось, ждали скорого богатства.

Этот день иногда называют Вертоградом из-за того, что обычно на 5 октября дуют сильные ветры. А по погоде в этот день можно предсказать погоду на ближайшее время. Если ветер не все листья сорвал с березы, значит простоит еще тепло, а зима будет поздняя.