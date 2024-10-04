Что Троцкий хотел сделать с Лениным после смерти

Основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. Тут же возник вопрос – что же делать с телом вождя? Предлагались различные варианты, из которых бальзамирование оказалось самым непопулярным.

Жизнь после смерти

Первоначальная задача заключалась в том, чтобы сохранить тело Ленина на время прощания. Для этого через аорту в его тело был введён спирт, формальдегид и глицерин. Но с наступлением оттепели оно начало покрываться трещинами. Тогда учёные Борис Збарский и Владимир Воробьёв озвучили идею химического бальзамирования. Это позволило бы поддерживать Ильича в презентабельном состоянии в течение десятилетий.

План медиков членам Политбюро показался рациональным. Из тела Ленина достали все внутренности и пропитали его раствором формальдегида, уничтожающим грибки и бактерии.

Ярым противником бальзамирования оказались Лев Троцкий, Николай Бухарин и некоторые другие авторитетные члены Политбюро. Так, Троцкий открыто заявлял – выставленное на показ тело Ленина будет напоминать культ церковных мощей, что можно сравнить с «безумием».

По одной из версий, идею поместить Владимира Ильича в саркофаг отстоял Иосиф Сталин, который пошёл на поводу у большевиков, желающих создать новую коммунистическую религию победившего пролетариата, со своими «мощами» и «святыми».

Критикуешь – предлагай

Помимо бальзамирования тело предлагалось заморозить. Автор идеи Леонид Красин был уверен, что в будущем человечество сможет воскрешать замороженных людей, а значит, Ильича можно будет вернуть к жизни.

Также Ленина могли кремировать, ведь сам же политик ещё в 1919 году успел подписать декрет о предпочтительности кремации покойных. Кстати, за данный метод и выступал Троцкий. Прах же он предлагал захоронить в Кремлёвской стене.

В 80-е годы историк Аким Арутюнов распространил якобы завещание Ленина. В нём автор просил похоронить его рядом с матерью. Правда, ещё при жизни вождя отлучили от церкви и подвергли анафеме. Всё это лишало его возможности предания земле по христианским традициям.

Но кремирование, заморозка и традиционное погребение (оно, кстати, часто практиковалось у коммунистов) лишало бы тела Ленина сакрального смысла. Выставленный на всеобщее обозрение в центре столицы Ильич за короткое время стал символом социалистических идей, на которых строилось новое государство. Было решено, что Ленин должен продолжить жить и после смерти. Позже даже появилась присказка о том, что он живее всех живых.