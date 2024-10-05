Климатический кризис озеленяет Антарктиду

Анализ спутниковых данных показал, что за последние несколько десятилетий растительный покров Антарктиды увеличился более чем в 10 раз. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, говорится, что повышение температуры, вызванное климатическим кризисом, стало ключевым фактором для роста растительности на континенте. Эти выводы основаны на данных спутника Landsat.

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Если в 1986 году площадь растительности в Антарктиде составляла менее одного квадратного километра, то к 2021 году она увеличилась почти до 12 квадратных километров. Исследователи отмечают, что начиная с 2016 года распространение мхов значительно ускорилось. Это, по их мнению, создает риск для экосистемы региона, так как может способствовать проникновению инвазивных видов.

Исследовательская группа во главе с Томасом Роландом из Эксетерского университета подчеркнула, что, хотя Антарктида по-прежнему покрыта в основном льдом и снегом, рост растительности является важным показателем влияния изменения климата даже на такие отдаленные регионы. По мнению ученых, сокращение морского льда с 2016 года также сыграло свою роль, создавая более теплые и влажные условия, способствующие росту растений.

Мхи, по их прогнозам, могут колонизировать голые скалы, что, в свою очередь, создаст благоприятные условия для других растений.

Сообщалось, что под ледяной толщей Гренландии найдены остатки флоры и фауны.

Ранее писалось о том, что российским ученым доставили образец льда из Антарктиды, который был добыт на глубине 3,5 километра.