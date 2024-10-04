Почему День защиты животных отмечают в честь святого

4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. Учрежден он был ещё 90 лет назад и имеет фиксированную дату, которая приходится на день памяти Франциска Ассизского. Почему выбран именно этот день и причём здесь этот святой рассказывает обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

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Решение было принято на Международном конгрессе защитников животного мира, который проходил в 1931 году во Флоренции. Причем дату сразу установили фиксированную – 4 октября. В этот день католическая церковь отмечает день памяти одного из самых почитаемых своих святых Франциска (1181–1226 г.г.), который одной из основных добродетелей провозглашал сострадание. Кстати, в православной традиции к нему также относятся с большим почтением.

Людям как-то свойственно забывать, что они такой же биологический вид, как и всё живое на этой планете. Относятся к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, подклассу плацентарных, отряду приматов, семейству людей, роду человека и виду homo sapiens.

Древние люди об этом, конечно, не знали, но о чём-то подобном догадывались. Во всяком случае не отделяли себя от остального животного мира, что видно по первобытному искусству, которое до нас дошло с тех времен. А также по легендам и сказкам, где животный мир выступает таким же разумным, как и сам человек, а часто и поумнее будет.

Древний человек никогда не убивал больше, чем ему было нужно для пропитания. И не только потому, что холодильников и консервных заводов не было и хранить продукты негде. А потому, что понимал, что всякая животина тоже жить хочет. Когда современные ученые столкнулись с племенами, ведущими первобытный образ жизни, то увидели, что многие ритуалы призваны не только привлечь удачу в охоте, но и получить разрешение на неё у природы. Часто убив жертву, охотник просил у неё прощения, что не мог поступить иначе – уж очень кушать хочется.

С развитием цивилизации человек стал все более пренебрежительно относиться к окружающей природе. Его одолела гордыня от собственных успехов, он возомнил себя венцом природы, хотя многие ныне полагают его отклонением от нормы. А иначе как объяснить такое хищническое отношение к остальному живому миру?

В результате уже древние философы призывали изменить такое отношение. Так древнегреческий ученый Пифагор говорил об уважительном отношении к животным, недопустимости жестокого обращения с ними. Леонардо да Винчи, как только получал гонорар, шёл на рынок, покупал птиц в клетках и выпускал их на волю. При этом был вегетарианцем, но связано ли это с его убеждениями или просто гастрономическим предпочтением, неизвестно. Но адепты растительной пищи уже приписали к гуманистическим наклонностям.

Поскольку призывы во времена тотального выживания работали не очень, то стали вводить гуманное отношение к животным законодательно. Один из первых таких актов был принят в Ирландии в 1635 году и запрещал дергать шерсть у овец и привязывать плуг к хвостам лошадей. Что правильно – больно же!

В 1641 году аналогичный закон был принят в одной их колоний Северной Америки: «никто не может применять тиранию к тварям божьим». В Японии примерно в тоже время, в эпоху Токугава, правитель Цунаёси даже рыбу ловить запретил из гуманных соображений. А также создал сеть приютов для бездомных животных, за что был прозван «Собачьим сёгуном». Оливер Кромвель запретил петушиные бои и травлю быков.

Хотя даже лучшие умы того времени по-разному относились к животным. Так Декарт полагал, что они всего лишь механизмы, лишённые всяких чувств и призванные служить исключительно интересам человека. С ним позже горячо спорил Вольтер, но Декарт не отвечал – он к тому времени уже сто лет как помер.

Вспоминают и Ричарда Мартина, который в начале XIX века предлагал принять закон о гуманном отношении к животным. Начал он с лошадей. Над ним долгое время смеялись, но постепенно сознание изменилось и такие законы в Англии были приняты, а король называл Майера «Человечный Дик».

То есть всё-таки необходимость гуманного отношения к животным приходила через сознание, а законы начали принимать для тех, кто этого ещё не понял. И вот тут вспоминается Франциск Ассизский. В своё время он буквально перевернул сознание средневекового мира. Основой всей деятельности святого было сострадание. Вот про него-то как раз известно, что отказ от животной пищи было его принципиальным решением.

Франциск не делал разницы между людьми и животными. Он выкупал зверей — один спасённый орел остался жить у него и заменял ему будильник. Святой кормил насекомых мёдом, убирал дождевых червей с дорожек, чтобы ненароком не раздавить, вытаскивал зайцев из капканов.

Франциск считал, что в любом животном имеется элемент святости, а также отстаивал точку зрения, что всё живое на земле есть одна семья – творение божие. Что потом Дарвин с блеском и доказал в своей теории эволюции – все животные между собой родственники. Франциск даже читал проповеди коровам, овцам, собакам, кошкам и диким зверям. И те его слушали!

Франциск оказался прав. Сейчас, когда у людей стало больше времени и появилась возможность наблюдать за питомцами, они заметили, что им свойственны все человеческие эмоции. Они смеются, грустят, плачут, переживают, обижаются. У всех свой характер, но имеется одна общая черта подчас недоступная человеку – они не умеют предавать.