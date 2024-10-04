Мужчина, выигравший 500 тысяч долларов, потерял лотерейный билет

Житель США потерял выигрышный лотерейный билет на полмиллиона долларов и нашёл его спустя месяц. Об этом пишет «Лента.ру».

57-летний Филипп из Вашингтона, округ Колумбия, купил два лотерейных билета Lucky for Life и удачно угадал все пять чисел на обоих, выиграв в каждом случае по 500 тысяч долларов. Однако когда пришло время получить приз в миллион долларов, Филипп не смог найти один из билетов и забрал лишь половину суммы.

Спустя несколько недель американец нашёл пропажу среди использованных билетов и, наконец, забрал оставшиеся 500 тысяч долларов. Выигрыш он планирует потратить на покупку нового пикапа и ремонт дома.

В Калининграде мужчина успел обокрасть лотерейный киоск до прибытия полиции, но всё равно попал в СИЗО.