Возвращал мужскую силу старикам: профессор Сергей Воронов

В ряде популярных романов Михаила Булгакова неоднократно описывались способы омоложения людей с помощью различных хирургических экспериментов. В то же время, если сегодня сюжеты данных произведений кажутся фантастикой, то в годы жизни писателя о них говорил весь мир. Самыми громкими из них стали опыты профессора Сергея Воронова.

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Тайна евнухов

Несмотря на то, что Сергей Воронов родился в небольшой деревне неподалеку от Воронежа, уже в 18 лет молодой человек эмигрировал во Францию, чтобы посвятить себя медицине. Его наставником стал лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Алексис Каррель. Благодаря его наставлениям Сергей Воронов в совершенстве овладел всеми тонкостями пересадки человеческих органов и сшивания сосудов. Однако молодого человека больше интересовали вопросы поиска способа продления человеческой жизни. В 1896 году Воронов в поисках первопричин старения человеческого организма отправился в Египет. В Африке юный медик подробно исследовал причины преждевременного физического увядания евнухов в гаремах и пришел к выводу, что все дело в удалении у них яичек. Исследователь предположил, что секрет молодости людей заключается в активности половых желез. Чтобы подтвердить свою догадку Сергей Воронов пересадил немощному барану половые железы ягненка. Результат оказался грандиозным, старый баран начал молодеть буквально на глазах.

Эксперименты на себе

Обрадованный успехом эксперимента на животном Воронов решил провести опыт на человеке. На роль первого пациента ученый назначил самого себя. Воронов смешал экстракт перемолотых яичек собаки и морской свинки. Полученную смесь исследователь ввел себе под кожу. К сожалению, чуда не произошло. Тем не менее, ученый и не думал сдаваться, логично предположив, что необходимо переключиться на пересадку половых органов от старых животных к молодым. В период с 1917 по 1926 год Воронов совершил более 500 операций по пересадке органов от молодых овец, коз, быков, коров к старым животным. Эксперименты всегда имели успех, пожилые особи обретали способности молодых, значительно улучшая свое здоровье. Закрепляя успех 12 июля 1920 года, Сергей Воронов пересадил железы обезьяны человеку, вопреки протестам религиозной общественности. Подопытный пациент чувствовал себя отлично. Затем ученый провел пересадку щитовидной железы шимпанзе человеку, страдающему от заболевания детородного органа. Вновь все прошло успешно. После этого Воронову разрешили пересадить яички казненного преступника пожилому человеку. Третий эксперимент также завершился удачей.

Очередь за чудом

Не удивительно, что слава о чудо хирурге, и его экспериментах быстро разнеслась по свету. Многие пожилые господа, имевшие внушительные состояния, но утратившие мужскую силу, выстроились в очередь на прием к Сергею Воронову. Дело по возвращению мужской силы встало на поток. Ученый разбогател, нанял себе штат слуг и даже личного шофера. Но вскоре оказалось, что во Франции не так много погибших молодых мужчин, у которых можно было бы взять донорские половые органы. Количество же клиентов у Воронова стремительно росло. В этой ситуации ученый решил попробовать пересадить человеку яички обезьяны. Как и следовало ожидать, эксперимент прошел блестяще. На Международном хирургическом конгрессе 1923 года в Лондоне Воронову более 700 хирургов со всего мира аплодировали стоя. С этого момента ученый снял целый этаж в одном из лучших отелей Парижа, а на Французской Ривьере открыл специальный обезьяний питомник. О Воронове писали газеты, о не слагали стихи и песни, а на прием выстраивались очереди из миллионеров и политиков первой величины. Популярность доктора была сравнима со славой кинозвезды

Зависть коллег

Как свидетельствуют строчки статистики, благодаря Сергею Воронову в Европе омолодилось более 500 человек. Находясь на гребне успеха, ученый приступил к разработке метода омоложения женщин. Но тут оказалось, что метод омоложения, применяемый Вороновым, имеет достаточно кратковременный эффект. Да, после пересадки яичек обезьян, мужчины чувствовали прилив сил и молодости, но спустя несколько лет все возвращалось на круги своя. В 1940-м году известный британский хирург Кеннет Уокер и вовсе заявил, что способ Воронова не способен продлевать жизнь и попахивает шарлатанством. Как это часто бывает, упав с вершины славы, ученый быстро оказался в полном забвении. Умер С.А. Воронов в Лозанне в 1951 году в возрасте 85 лет.