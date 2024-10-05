Кто из угнанных немцами из СССР граждан не хотел возвращаться домой

Великая Отечественная война закончилась почти 80 лет назад, но при этом до сих пор не удалось установить точное число человеческих потерь Советского Союза. Ещё сложнее ситуация обстоит с «невозвращенцами» – теми, кто, будучи угнан на работу в Германию, или став заключёнными концлагерей, предпочёл остаться на Западе.

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Путь домой

Репатриация, то есть процесс возвращения на Родину, была признана обязательной во время встречи глав союзных государств в Ялте. Она являлась насильственной и часто не обходилось без применения оружия. Доставалось даже детям и женщинам.

Согласно данным Управления уполномоченного Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриации, в военные годы за границу угнали 5 млн советских граждан. Из них более 3 млн попали в зоны оккупации, а порядка 1,7 млн служили в полиции или вспомогательных частях врага.

Историк Виктор Земсков на основе писем и записей дневников пришёл к выводу, что обратно в СССР не торопились жители Прибалтики, Западной Украины, Правобережной Молдавии и Северной Буковины. Их-то как раз и пришлось репатриировать насильно.

На начало весны 1946 было зафиксировано около 0,5 млн «невозвращенцев». Именно столько Запад смог принять без экономических и иных проблем.

Проверка на прочность

Репатриация – не стихийное явление. Этот процесс советская власть попыталась максимально систематизировать и наладить. Были созданы сборно-пересыльные пункты (СПП) Наркомата обороны и проверочно-фильтрационные пункты (ПФП) НКВД, на которых проверялись репатрианты. Те, кто вызывал подозрение, должны были пройти более тщательную проверку – в проверочно-фильтрационных лагерях (ПФЛ) НКВД и в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) ГУЛАГ.

Но цель такой сети приёмки и фильтрации заключалась не только в выявлении преступников. Пункты помогали вести централизованный учёт репатриантов, своевременно оказывать им различную помощь. В лагерях и СПП репатрианты, как правило, находились не более двух месяцев, после чего могли добраться до дома и встретиться наконец-то с родными и близкими людьми.