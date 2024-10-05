Отняли подлодки: как Албания унизила СССР в 1961 году

«Антисталинская» политика Никиты Хрущёва привела к тому, что от СССР отвернулись многие союзники по коммунистическому лагерю. Так, Албания объявила себя защитницей «истинного марксизма-ленинизма», не забыв при этом присвоить советское имущество. Речь идёт о военно-морской базе с четырьмя подлодками, которую Москва вынуждена была уступить в 1961 году.

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Право собственности

Лидер албанских коммунистов Энвер Ходжа воспринимал Иосифа Сталина как образец для подражания. Не удивительно, что албанец не принял хрущёвского курса на десталинизацию. Отношения между двумя государствами ухудшились. Никита Сергеевич, конечно, пытался договориться с Ходжой, но ничего из этого не получилось. В итоге в 1961 году Советский Союз лишил Албанию обещанной экономической помощи. Ответ Тираны не заставил себя ждать. Албанцы заявили о своих правах на советскую военно-морскую базу во Влёре, построенную в конце 50-х годов. С учётом расположения, объект позволял держать под контролем всё Средиземноморье.

К моменту начала разногласий во Влёре базировалось 12 подводных лодок, которые советские моряки перебросили с Балтики. И тут выяснилось, что албанцы считают субмарины своими. Ходжа уверял – принадлежность лодок чётко прописана в соглашении, которое подписали представители Албании и СССР. При этом он подчёркивал, что документ был составлен так, чтобы двусмысленности не нашлось места.

Забрали всё, что можно

Естественно, советская сторона придерживалась другого мнения. Трения между албанцами и русскими в гарнизоне в Паша-Лимане вылились в каждодневные словесные перепалки и акты вандализма. Чтобы не усугублять ситуацию, пришлось проводить совещание руководителей вооружённых сил Варшавского договора, на котором было решено – база должна отойти Советскому Союзу. Правда, с этим албанцы не согласились.

За подлодками в Тирану незамедлительно прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов. Но ему передали только восемь субмарин и плавбазу «Виктор Котельников». Четыре подлодки, управляемые албанскими экипажами, остались в Албании.

За спиной – Китай

Советский Союз мог бы запросто решить данный конфликт силой. Противостоять коммунистической державе маленькая Албания бы не смогла. Албанские лидеры это понимали, а поэтому на такие дерзкие поступки пошли, изначально рассчитывая на поддержку Китая. Мао Цзэдун, нуждавшийся в союзниках, снабжал Тирану огромными кредитами, а Албания взяла на себя функции представлять интересы КНР в ООН, ведь до 1971 года в организации «китайское место» занимало правительство острова Тайвань.

Но при этом албанцы не отказались от приверженности идеям Маркса и Ленина. В инциденте во Влёре они винили «хрущëвцев», с которыми просто разошлись взгляды на будущее.