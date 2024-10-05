Похороны цыганского барона: чем они могут шокировать русского человека Цыганские бароны – владельцы огромных замков, роскошных автомобилей, новомодных гаджетов и уникальных предметов антиквариата. Их богатство поражает, впрочем, как и проводы в последний путь. Хоронят представителей цыганской элиты особым образом, что может шокировать русского человека.

По законам предков

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало около 220 тысяч цыган. На самом же деле, численность этого кочевого народа значительно больше, так как некоторые могли «представиться» переписчикам молдаванами, греками, румынами.

Цыганская жизнь подчиняется строгим законам, которые формировались на протяжении столетий. Так, во главе одной общности – табора – стоит «баро» (в переводе на русский данное слово означает «важный, солидный»). Баронами же их сделали европейцы – вероятно, из-за созвучия с аристократическим титулом. Решения такого руководителя для членов табора непререкаемо. Также не поддаётся обсуждению и добровольные взносы от каждой семьи в пользу барона (как правило, около 10% прибыли каждой цыганской ячейки общества).

Чётким правилам необходимо следовать во многих вопросах. Похороны – не исключение, особенно если речь идёт о проводах цыганских баронов.

К обустройству загробной жизни элиты этого кочевого народа относятся крайне серьёзно. Для баронов в земле выкапывают помещения, имитирующие дома. В них может быть несколько комнат, которые обставляют в соответствии пожеланиями усопшего, высказанными при жизни. В помещениях устанавливают мебель, технику, предметы быта и всё то, что любил покойный: от дорогих вин до компьютеров и плазменных телевизоров. В таких «особняках» стены отделывают мрамором и золотом, полы устилают старинными коврами.

А цыганский барон Артур Черарь в одном из интервью рассказал, что в могилу его отца опустили также престижный в советское время автомобиль «Волга». Поразили журналистов и похороны румынского цыганского барона. Флориан Чиоаба скончался в августе 2013 года. Прощальную церемонию посетили представители многих стран мира, а сама траурная процессия растянулась на семь километров. Гроб же представлял собой сложное техническое устройство, оснащённое системой кондиционирования воздуха и другой электроникой.

След в истории

Могут удивить и надгробные памятники. Согласно цыганским традициям, покойного следует изображать стоящим в полный рост, либо верхом на лошади, либо сидящим за столом, который ломится от яств. Считается, что это поможет обеспечить человеку максимально благополучное существование в загробной жизни. На обратной стороне памятника нужно обязательно указать родовое имя или прозвище цыгана, а рядом с могилой – стол со скамейкой, так как покойных принято поминать обильной трапезой.

А вот могилы цыганских баронов являются уже богато украшенными часовнями с памятниками, беседками для организации поминок, золотыми статуями. Этнографы уверяют – у богатых и уважаемых цыган не найти две одинаковых могилы, ведь родственники стремятся подчеркнуть индивидуальность покойного и после смерти.

При этом даже отъявленные вандалы не спешат разграблять могилы цыганских баронов. Существует поверье, согласно которому погребальное золото способно навлечь на того, кто на него позарился, огромные несчастья.