Археологи раскрыли тайны древнейшего сражения

Немецкие археологи начали исследовать древнейшую битву на территории Европы, которая развернулась около 3200–3300 лет назад.

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Об этом сражении ученые узнали недавно, и на данный момент оно считается одним из первых за всю историю континента. По масштабам тех времен столкновение в долине реки Толлензе в северо-восточной части Германии было масштабным — тысячи участников и как минимум сотни павших на поле боя.

Исследовать участок археологи начали еще в 2008 году, а раскопки продолжаются по сей день. Уже удалось найти около 12,5 тысячи костей, которые принадлежат по меньшей мере 150 людям. Все они — молодые мужчины, которые пали под ударами стрел, мечей и дубинок.

Среди находок оказались бронзовые и каменные наконечники оружия, молот и сделанная из дерева палица. Ученые полагают, что в сражении бились примерно четыре тысячи человек, четверть из которых погибли. При этом сказать точно, кто устроил столкновения, нельзя. Сражения этой эпохи исследователи называют катастрофой бронзового века и, возможно, без всех этих событий история человечества могла пойти по совершенно другому пути, передает РИА Новости.

Международная команда археологов из Германии и Египта обнаружила гробницу возрастом четыре тысячи лет, принадлежавшую дочери правителя древнеегипетской провинции Асьют Джефаихапи.