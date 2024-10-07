Историческое путешествие: как яхта «Сибирь» побывала в городе-призраке за полярным кругом

В рамках совместного с РГО проекта "Открываем Сибирь заново" легендарная омская яхта прошла более восьми тысяч километров.

Яхта "Сибирь" вернулась домой после трёхмесячной экспедиции к городу-призраку за полярным кругом. В рамках совместного с РГО проекта "Открываем Сибирь заново" легендарная омская яхта прошла более восьми тысяч километров по маршруту Омск - Мангазея - Омск. Проект был посвящён 450-летию начала присоединения Сибири к России.

Яхта прошла водным путём по территориям Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов через Тару, Тобольск, Ханты-Мансийск (Самарово), Октябрьское (бывшее Кодское княжество), Берёзово, Салехард.

Участие в экспедиции, стартовавшей из Омска 7 июля, приняли более 25 человек, большинство из них - омичи. По пути следования экипаж яхты и члены Русского географического общества проводили просветительские встречи и экскурсии на яхту "Сибирь". Всего было сделано 18 остановок. В Омск экипаж вернулся 5 октября. Материалы экспедиции "Открываем Сибирь заново" в ближайшее время будут оформлены в издание и опубликованы.

- У нас завершилось, не побоюсь этого слова, историческое путешествие. Более четырёх тысяч километров мы прошли до Мангазеи, которая считается воротами в Сибирь, через неё шло освоение нашего края.Город был основан как форпост в 1601 году на реке Таз.Это первый русский заполярный город, "пушной Клондайк", где в начале XVII века шла торговля пушниной, приносившей в царскую казну огромные доходы. Из-за растущей контрабанды царь Борис Годунов под страхом смерти запретил вывоз пушнины через мангазейский ход. В итоге этот город исчез, просуществовав около 70 лет. Сейчас уже 15 лет на этом месте ведут раскопки археологи, - приводит слова капитана яхты "Сибирь" Сергея Щербакова пресс-служба Минспорта Омской области.

В рамках этой экспедиции, 29 августа "Сибирь" прибыла в Салехард, где её капитан встретился с бразильским другом. 81-летний Алейшо Белов - инженер, владелец крупной строительной компании в Бразилии, яхтсмен, водолаз, путешественник, который совершил пять кругосветных экспедиций, прибыл в Россию, чтобы обсудить с капитаном Щербаковым грандиозную общую цель.

© Сергей Щербаков (слева) и Алейшо Белов (справа)

В 2025 году планируется российско-бразильская экспедиция по Северному морскому пути с участием Алейшо Белова и Сергея Щербакова. Это международный проект, который будет реализован совместно с бразильскими яхтсменами на парусной яхте Fraternidade (португальск. - "Братство") Алейшо Белова. В экипаже будут 4 бразильских мореплавателя и 4 омича.