Кто подал Земле космический сигнал, которому восемь миллиардов лет

Астрономы пришли к неожиданным выводам, изучая мощный радиосигнал, пришедший к нам из дальнего уголка Вселенной. Этот сигнал, так называемый быстрый радиовсплеск, был зарегистрирован еще в 2022 году. И с тех пор ученые бьются над загадкой его происхождения.

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FRB 20220610A

Радиовсплеск, получивший название FRB 20220610A, удивил ученых местом своего рождения. Им оказалась компактная группа из семи галактик. Ранее подобные сигналы в столь плотных группах никогда не регистрировались. Ну а сам радиовсплеск произошел очень давно — когда нашей Вселенной было «всего» 5 миллиардов лет. То есть, изучая сигнал, ученые могут узнать много интересного о нашем мироздании, когда оно было почти втрое моложе.

Происхождение сигнала

Что породило радиовсплеск, пока остается загадкой. Обычно подобные сигналы ученые регистрируют при столкновениях и взрывах нейтронных звезд, черных дыр и других массивных космических объектов. Возможно, FRB 20220610A стал результатом столкновения нескольких галактик, а может быть родился вместе с ними при взрыве первичной гигантской протогалактики.

Есть и другие теории. Одна из наиболее интересных состоит в том, что FRB 20220610A — это сигнал иной цивилизации. Но мог ли 8 миллиардов лет назад существовать столь развитый инопланетный разум, способный сгенерировать сигнал такой мощности? Вопрос пока остается открытым.