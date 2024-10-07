Имя или прозвище? Как на самом деле зовут известных киногероев

Мы знаем имена персонажей своих любимых фильмов и мультфильмов и даже можем их цитировать по памяти. Кажется, о них нам известно все, но не спешите с выводами. Сможете ли вы назвать их полные, а не сокращенные имена? Вы на самом деле думаете, что Индиана — это имя, а Джонс — фамилия? Мы вас сейчас разочаруем.

Оказывается, часто нам известны не полные имена героев, а сильно сокращенные или даже прозвища. Настоящие «паспортные данные» смогут припомнить только самые преданные фанаты или те, кто знаком с героем не по кинофильму, а по книге. Теперь вы сможете посрамить знатоков, кичащихся своей эрудицией. Ну что, начнем?

Любимый всеми Индиана Джонс, не сходящий с киноэкранов уже более 40 лет, имеет полное имя. На самом деле оно звучит очень аристократично — Генри Уолтон Индиана Джонс-младший.

Видный государственный деятель и высокопоставленное духовное лицо кардинал Ришелье, жил во Франции в 17 столетии. Его персону очень любят литераторы и кинематографисты. Но почему-то они почти всегда опускают его полное имя. Главного антагониста Д’Артаньяна и трех мушкетеров при жизни звали Арман Жан дю Плесси де Ришелье.

Любимого героя дворовых мальчишек 70-х и персонажа бесчисленных анекдотов Штирлица звали вовсе не так. Нет, его имя было даже не Отто фон Штирлиц и не Максим Максимович Исаев. Все эти имена фигурировали в романах Юлиана Семенова о советском разведчике, но это были псевдонимы. Истинное его имя — Всеволод Владимирович Владимиров.

В обычной человеческой жизни у героев комиксов есть имена. Сможете вспомнить, как зовут одиозного Дэдпула? Вероятнее всего, нет. А его имя Уэйд Уинстон Уилсон и оно, между прочим, называется в первом фильме об этом герое.

А Россомаху зовут вовсе не Логан. В обычной жизни, где не нужно спасать мир, супергероя все называют просто Джеймс Хоулетт.

Как звали Железного человека? Правильно — Тони Старк. А его подругу? Пеппер? А вот и нет. Это тоже прозвище, а настоящее имя девушки — Вирджиния Поттс.

Известный нам со школьной скамьи профессор Фауст — маг, астролог и алхимик из одноименной пьесы Гете, носил полное имя Иоганн Георг Фауст. Согласитесь, это солиднее.

Имя волшебника страны Оз вы бы не смогли назвать, даже если бы когда-то с ним сталкивались. Еще бы, ведь родители дали ему имя Оскар Зороастр Фадриг Исаак Норман Хенкл Эммануэль Амбруаз Диггс.

Помните верного друга пса Скуби-Ду, которого все называли Шэгги? Его официальное имя Норвилл Роджерс, а кличку он получил за свою вечно растрепанную прическу.

Героиню самого известного романа Флобера госпожу Бовари звали до замужества Эмма Руо. Бовари она стала после того, как сочеталась браком с Чарльзом Бовари.

Кажется, что может быть проще, чем имя инопланетянина Альфа? Умники скажут, что его полное имя — сокращение от Alien Life Form, то есть «внеземная форма жизни». А вот и нет — его звали Гордон Шамуэй. По крайней мере, он сам так утверждал.

Готовы поспорить, что вы даже не знаете имя Микки-Мауса. Да-да, у этого мышонка есть вполне человеческое имя — Майкл Теодор Маус.

Ну и напоследок уточним, что пса Гуфи звали Джордж Гиф. В одном из мультфильмов ему выдают зарплату и именно это имя стоит в бухгалтерской ведомости.