У древнейшей черной дыры нашли сверхскоростные «потоки смерти»

Международная команда астрономов при помощи данных космического телескопа Джеймса Уэбба исследовала древнюю сверхмассивную черную дыру. Анализ показал, что она испускает мощные струи космического ветра, способного убивать целые галактики.

Как сообщает Space.com, при помощи телескопа Уэбба астрономы обнаружили самый древний и самый мощный за всю историю наблюдений "ветер галактического размера".

Его испускает сверхмассивный квазар, питаемый черной дырой. Этот ветер является настолько мощным, что он выдувает газ и пыль из своей галактики с невероятной скоростью. Тем самым, ветер фактически убивает галактику, поскольку в ней прекращается процесс звездообразования. Как известно, пыль и газ являются строительными блоками для создания звезд.

Необычайно мощный квазар получил обозначение J1007+2115. Он является одним из древнейших подобных объектов, известных науке. По оценкам ученых, этот объект появился, когда с момента Большого взрыва прошло всего 700 миллионов лет. То есть, появился тогда, когда возраст Вселенной составлял всего около 5 процентов от ее нынешнего возраста.

Ученым известно лишь два более старых квазара. Однако объект J1007+2115 все равно оказался рекордсменом: это древнейший подобный объект, обладающий мощным ветром размером с галактику.

Потоки, испускаемые этим квазаром, простираются от черной дыры на расстояние в 7500 световых лет. Ничего подобного ранее не наблюдалось. По словам ученых, длина потоков эквивалентна совокупной длине примерно 3750 наших Солнечных систем.

А количество материала, которое указанные потоки выбрасывают ежегодно, эквивалентно мощности 300 наших Солнц, причем происходит это на скорости, равной 6000 скоростям звука.

"Ветры из этой сверхмассивной черной дыры могут быть достаточно мощными, чтобы "убить" галактику, через которую они проносятся со скоростью в 6000 раз превышающей скорость звука, лишая ее материи, необходимой для рождения новых звезд", - констатируют исследователи.