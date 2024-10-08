День ангела: кого поздравляют с именинами 8 октября

В этот вторник День ангела празднуют Александр, Герман и Евгений. Также с именинами 8 октября следует поздравить женщин с именем Ефросинья.

© Икона «Святой Сергий Радонежский с житием»

Кроме того, День ангела сегодня у Максима, Николая, Павла, Прохора, Романа, Сергея и Федора. Именины — день духовного рождения человека, поэтому этот день следует посвятить духовным практикам. На именины необходимо прийти в церковь и причаститься. Вечером можно встретиться с семьей за общим столом, однако не следует устраивать пышных застолий.

Людям, рожденным 8 октября, советуют в качестве талисмана носить такие камни, как аметист, турмалин, циркон, топаз. Считается, что такие драгоценности помогут укрепить волю обладателя, дать ему силы и вдохновение для новых свершений.

8 октября православные люди почитают память подвижника земли русской — Сергия Радонежского. В православном календаре этот день значится как День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Множество верующих мечтают в этот день припасть к мощам Сергия Радонежского, которые находятся в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.