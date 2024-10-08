Как приватизировали Европу

В этом году исполнилось сто лет так называемому плану Дауэса для Германии 1924 года, с помощью которого была «остановлена гиперинфляция» и «стабилизирована германская экономика». Дата не то чтобы на слуху у наших людей. И если бы все ограничивалось тем, что о «плане Дауэса» принято говорить, то и говорить было бы не о чем.

Однако «план Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века.

«План Маршалла» – эти слова говорят нам гораздо больше. Но по сути своей «план Маршалла» и был все тем же «планом Дауэса», только уже для всей послевоенной Европы. По сути, «план Маршалла» означал «большую приватизацию» европейских активов и европейской экономики группой банкиров ФРС. А еще он означал навязывание доллара в качестве универсальной расчетной единицы – и начало тотального ограбления Европы.

Правда, по-настоящему оценить это европейцы тогда еще не могли. Доллар был еще прочно привязан к золоту (Бреттон-Вудская система 1944 года). И, хотя система кредитования «плана Маршалла» вгоняла европейские столицы в кабалу госдолга (как это было и в 1924-1929 годах), никто, кажется, не ощущал подвоха, пока 15 августа 1971-го не открылась бездна.

В этот день президент Никсон в одностороннем порядке объявил о «временном отказе» США от привязки курса доллара к золоту.

К этому времени европейская экономика была уже, по сути, денационализирована, а европейские правительства находились в «неоплатном долгу» у банкиров ФРС. Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), объединившее германскую и французскую промышленность на наднациональной основе, став матрицей сначала «Общего рынка», а затем и сегодняшнего Евросоюза, исправно переваривало национальные европейские экономики и ресурсы, вгоняя государства Запада в общую финансовую кабалу.

Надежно опутанная долларовой зависимостью, Западная Европа была уже связана по рукам и ногам, когда «никсоновский шок» (англ. Nixon Shock) захлопнул европейскую мышеловку.

В этот момент американский доллар мгновенно стал фиатной (то есть ни к чему не привязанной) валютой – бумажкой, фантиком. А ограбление Европы приняло промышленные, чтобы не сказать – космические, масштабы. «Космические» – потому что никто до сих пор не знает о настоящих масштабах этого «ограбления века». Никто (и меньше всего – выпускники высших школ экономики) не знает, как работает современная экономика. На каких принципах осуществляется ценообразование (как, скажем, устанавливаются цены на нефть)? Каким образом осуществляется обмен товара на деньги? И чего на самом деле стоят эти самые деньги?

То есть известно (хотя говорить об этом не принято, и это тоже часть «порядка, основанного на правилах»), что деньги под названием «доллар» не стоят вообще ничего. Что их эмиссия осуществляется простым набором некоего количества цифр на компьютере в некоем заоблачном замке ФРС.

Мистика? Каббала? Алхимия? Да, что-то вроде того. Только эти алхимики и маги – банкиры, заменившие современному капиталистическому миру традиционное жречество и священство.

Как осуществляется это «творение из ничего» и обретение этими эфемерными цифрами плоти? Когда какая-нибудь другая страна эмитирует свою валюту путем покупки этих «эфирных денег» и отгружает за них свой реальный товар. Вот принцип работы колониальных экономик. Или – эмиссия национальной валюты принципом currency board (путем покупки доллара). Тот же принцип создает условия работы колониальной экономики – через принуждение к открытости своих финансовых рынков, в то время как национальные валюты и национальный капитал с рынка вытесняются.

Все это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», говорящий о том, что система выплаты побежденными дани и выдачи «ханских ярлыков на царство» местным царькам принципиально не изменилась со времен Вавилона. Однако вышла на поистине космические орбиты. Сегодня эта система открывает возможности почти неограниченного грабежа победителями их колоний путем «монетарной эксплуатации».

Именно так живет так называемый свободный мир, так живет сегодняшняя Европа, так живет вся мировая «долларовая экономика».

Начало же «ограблению века» и положил так называемый план Дауэса для Германии, принятый сто лет назад – 16 августа 1924 года.

Согласно этому плану, банкирская группа Моргана (то есть ФРС в целом) в обмен на «стабилизацию марки» и кредиты фактически приватизировала германскую экономику, завладев важнейшими немецкими активами: транспортной системой, железными дорогами, сталелитейной промышленностью, шахтами и многим другим. Тогда же прекратила свое независимое существование и немецкая марка, фактически обращенная в доллар.

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Фактически в этот момент Германия стала колонией группы Моргана, то есть ФРС.

Итогом «плана Дауэса», который вгонял не только Германию, но и Францию, и Британию в яму государственного долга, стала Великая депрессия.

Великая депрессия привела к власти в Германии НСДАП и Адольфа Гитлера, а к власти в США – Ф.Д. Рузвельта и стоящую за ним клику банкиров ФРС… А после Второй мировой войны в роли Германии оказалась уже вся Европа. Теперь уже весь «свободный мир» оказался «приватизирован» и обращен в колонию ФРС.

Тогда этой участи счастливо (хотя и отчасти) избежал СССР. Сталин дальновидно не ратифицировал Бреттон-Вудские соглашения, чем минимизировал финансовую зависимость от доллара. И вплоть до 1957-го года СССР торговал с Западом только за золото.

Однако в ноябре 1957-го, когда Хрущев разрешил Внешторгбанку торговлю за доллары, «золотой занавес» СССР рухнул. Страна была финансово обезоружена и с этого времени начала увязать в зависимости от финансовой системы Запада.

Остальное было лишь делом времени. Через четверть века, в 1983-1985 годах, стажировку в неолиберальных финансовых клубах Запада пройдут будущие творцы российских экономических реформ: Гайдар, Чубайс, Потанин, Шохин, Кагаловский, Б. Федоров (будущий министр финансов РФ), Авен, Мау, Ясин и другие. После экономического погрома, учиненного этими «профессионалами во власти», финансовая система РФ будет прочно встроена, на правах колониальной, в систему МФО.

Таким образом, видимо, был завершен и «план Дауэса для России». Так же точно, как Германия в 1924-м и как Западная Европа в 70-х годах, в 90-х годах XX века была «приватизирована» и Россия. Это и был настоящий итог неолиберально-неотроцкистской «революции девяностых».

В 2000-х Россия начала постепенно выходить из этой финансово-экономической зависимости, возвращая под свой контроль важнейшие отрасли национальной экономики. Однако возможность построить по-настоящему независимую финансовую систему мы получили только сегодня, в результате СВО. Ведь настоящий суверенитет в сегодняшнем глобальном мире могут обеспечить только суверенная валюта и суверенный госбанк.

А там уже и валюта БРИКС, будем надеяться, появится.