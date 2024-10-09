Вшивые аристократы: как боролись с паразитами при Екатерине II

Период царствования Екатерины II ознаменовался расцветом науки, культуры и военного дела. До 18 столетия медицине не уделялось должного внимания, поэтому люди массово умирали во время эпидемий и даже от совсем несмертельных болезней. Императрица серьезно отнеслась к этому вопросу. Она издала множество указов, касающихся работы лечебных учреждений и профилактических мер. При этом гигиена в это просвещенное время оставляла желать лучшего, а ее правила могут шокировать современного человека.

© Ж.Авриль «Екатерина II путешествует в своем Государстве в 1787 г.»

Борьба с блохами

В 18 столетии блохи и клопы были постоянными спутниками человека. От них страдали как крестьяне, так и аристократы. В деревнях зимой «вымораживали» избы, чтобы насекомые погибли. Также время от времени устраивали прожарку вещей в банях. Это помогало, но совсем не надолго.

Обитатели Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, в том числе сама императрица, тоже терпели дискомфорт из-за паразитов. Для борьбы с блохами и клопами в царские апартаменты приглашали профессионалов. Борцы с насекомыми использовали «клоповыжигатели», специальные порошки и жидкости.

Противостояли блохам и в индивидуальном порядке. Дамы и господа носили с собой блохоловки. Это были небольшие цилиндры из металла или кости, нередко очень искусно изготовленные. Снаружи их обмазывали куриной кровью, а внутри заполняли медом. Блох привлекал запах крови, а потом они намертво приклеивались к сладкому содержимому ловушки.

Использовали для борьбы с блохами и животных. Маленькие собачки, которых носили с собой дамы того времени, были не просто данью моды. Для блох эти животные гораздо более привлекательные хозяева, чем человек. Рано или поздно значительная часть насекомых перебиралась на питомца. Его просто хорошо мыли, убивая блох, и так по кругу, снова и снова.

Вшивые аристократы

Наличие вшей воспринимали как неизбежное зло. Вот как писал об этом поэт Шарль Массон, долгое время живший при дворе Екатерины II:

«Наличность вшей — явление самое обыденное в России, на которое почти не обращают внимания… Приезжая в гости, русские дамы оставляют лакеям свои великолепные чернобурые, песцовые, горностаевые, куньи и собольи шубы; в ожидании госпож своих, лакеи укладываются на эти шубы. При разъезде они закутывают барынь в драгоценные меха, населенные и кишащие паразитами. Поэтому частенько приходится видеть, как во время партии виста хорошенькая женщина вынимает дорогую золотую табакерку, нюхает, а затем изящно чешет виски, слегка зажимает насекомое между пальцев и, положив на эмалированную крышку, давит его ногтем. Но еще чаще видишь, как офицеры и вообще светские господа попросту отделываются от паразитов и бросают их тут же на пол, не прерывая беседы».

Табак и плевательницы

В екатерининскую эпоху было модно жевать табак. Привычка эта была не повальной, но в любой компании всегда были люди, которым необходимо сплевывать. Для этого использовали специальные плевательницы. Они напоминали вазы, снабженные крышками, открывающимися при нажатии кнопки.

© Плевательница

Жевательный табак начал утрачивать популярность в начале 19 века. Но и в середине столетия еще находились поклонники омерзительной вредной привычки, в основном среди людей старшего поколения. Поэтому даже при Александре III в императорских покоях, на всякий случай, держали 8 подобных емкостей.

Отправление естественных надобностей

В 18 столетии в императорских резиденциях России туалетов не было. Кстати, не предусмотрены они были и в Версале, где обитали французские короли. Проблему решали при помощи судна, попросту горшка. Емкость была скрыта от глаз в специальном шкафчике, откуда ее доставали при необходимости, а затем прятали назад. Слуги выносили судно и мыли его несколько раз в день.

© «Ночная ваза»

Одна из легенд гласит, что Екатерина II использовала в качестве туалета трон польского короля Станислава. Якобы в его сиденье специально для этого прорезали отверстие, под которым находилось судно. Также говорят, что именно на этом пафосном «унитазе» императрицу настигла смерть. Ни одного официального подтверждения этой истории нет поэтому, скорее всего, история с троном — не более чем байка.