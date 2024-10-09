9 октября: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

Наступил 283-й день високосного года, а значит, на календаре 9 октября. Какой праздник приходится на эту дату? Как связаны художники и путешественники? Что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу? Об этом и многом другом рассказываем в нашей статье.

© РИА Новости // Икона «Апостол Иоанн Богослов», конец XVIII в.

Праздники 9 октября 2024 года

Первым делом поговорим о международных праздниках 9 октября 2024 года. По всему миру отмечают День почты. Он был учрежден по инициативе Всемирного почтового союза еще в 1969 году. Приурочен праздник к годовщине образования ВПС в 1874 году. День почты выпадает на Международную неделю письма, посвященную работе почты и ее служащим. Одна из традиций праздника — выпуск тематических коллекционных марок.

Теперь перейдем к национальным праздникам 9 октября 2024 года. В их числе:

День специальной пожарной охраны в России;

День провозглашения алфавита хангыль в Корее;

День альпинизма в Армении;

День независимости в Уганде;

День национального достоинства в Перу;

День нанотехнологий в США.

Если же говорить про неофициальные праздники, то на 9 октября 2024 года выпадают День заплесневелого сыра и День гвоздестояния. Так что если вы давно хотели попробовать что-нибудь новенькое, то сейчас — самое время.

Иоанн Богослов — праздник 9 октября в России

В России 9 октября — праздник Иоанна Богослова, он же Иоанн-путник или Шептун покровный. Православные христиане поминают Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов. Именно он считается автором Евангелия от Иоанна, а также трех посланий и Откровения (оно же Апокалипсис), вошедших в Новый Завет. На начало октября приходится день преставления апостола.

В народе Иоанн Богослов почитается как покровитель художников и иконописцев, так что 9 октября 2024 года можно поздравить людей искусства. На Иоанна-путника также принято молиться о благополучии путешественников. А еще это день, в который начинается осенний свадебный сезон. В прошлом жители сел и деревень устраивали на Богослова смотрины.

Традиции 9 октября

В России праздник 9 октября связан со множеством примет. Считается, что, угостив соседей или путников пирогом, можно привлечь удачу. Если же встреча с путешественниками не предвидится, можно скормить выпечку птицам.

А вот плохими приметами считаются:

работа после обеда — можно навлечь несчастье;

использование острых предметов — к ссорам;

ношение старой обуви — к трудностям на жизненном пути;

употребление лука и чеснока — начнутся ночные кошмары;

венчание — в семейной жизни не будет счастья.

Если на Богослова листья вишни облетели и выпал снег — зима уже не уйдет. Яркое солнце пророчит холодный июль в будущем. Яркие звезды ночью обещают потепление, а вот тусклые сулят снегопад.

9 октября в истории

Теперь поговорим о событиях, увековечивших дату 9 октября в истории. Вот некоторые из них:

1760 год — русская императорская армия взяла Берлин во время Семилетней войны;

1836 год — по железной дороге Царское Село — Павловск впервые проехал поезд;

1874 год — в Швейцарии образован Всемирный почтовый союз;

1943 год — советские войска освободили Таманский полуостров, положив конец битве за Кавказ в разгар Великой Отечественной войны;

1989 год — советские работники официально получили право на забастовку;

2023 год — Израиль начал блокаду Сектора Газа.

Именины 9 октября

Напоследок приведем список именинников. День ангела справляют: