9 октября: что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу

9 октября: Иоанн Богослов, день почты и послеобеденного отдыха
Наступил 283-й день високосного года, а значит, на календаре 9 октября. Какой праздник приходится на эту дату? Как связаны художники и путешественники? Что нельзя делать, чтобы не спугнуть удачу? Об этом и многом другом рассказываем в нашей статье.
Праздники 9 октября 2024 года
Первым делом поговорим о международных праздниках 9 октября 2024 года. По всему миру отмечают День почты. Он был учрежден по инициативе Всемирного почтового союза еще в 1969 году. Приурочен праздник к годовщине образования ВПС в 1874 году. День почты выпадает на Международную неделю письма, посвященную работе почты и ее служащим. Одна из традиций праздника — выпуск тематических коллекционных марок.
Теперь перейдем к национальным праздникам 9 октября 2024 года. В их числе:
- День специальной пожарной охраны в России;
- День провозглашения алфавита хангыль в Корее;
- День альпинизма в Армении;
- День независимости в Уганде;
- День национального достоинства в Перу;
- День нанотехнологий в США.
Если же говорить про неофициальные праздники, то на 9 октября 2024 года выпадают День заплесневелого сыра и День гвоздестояния. Так что если вы давно хотели попробовать что-нибудь новенькое, то сейчас — самое время.
Иоанн Богослов — праздник 9 октября в России
В России 9 октября — праздник Иоанна Богослова, он же Иоанн-путник или Шептун покровный. Православные христиане поминают Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов. Именно он считается автором Евангелия от Иоанна, а также трех посланий и Откровения (оно же Апокалипсис), вошедших в Новый Завет. На начало октября приходится день преставления апостола.
В народе Иоанн Богослов почитается как покровитель художников и иконописцев, так что 9 октября 2024 года можно поздравить людей искусства. На Иоанна-путника также принято молиться о благополучии путешественников. А еще это день, в который начинается осенний свадебный сезон. В прошлом жители сел и деревень устраивали на Богослова смотрины.
Традиции 9 октября
В России праздник 9 октября связан со множеством примет. Считается, что, угостив соседей или путников пирогом, можно привлечь удачу. Если же встреча с путешественниками не предвидится, можно скормить выпечку птицам.
А вот плохими приметами считаются:
- работа после обеда — можно навлечь несчастье;
- использование острых предметов — к ссорам;
- ношение старой обуви — к трудностям на жизненном пути;
- употребление лука и чеснока — начнутся ночные кошмары;
- венчание — в семейной жизни не будет счастья.
Если на Богослова листья вишни облетели и выпал снег — зима уже не уйдет. Яркое солнце пророчит холодный июль в будущем. Яркие звезды ночью обещают потепление, а вот тусклые сулят снегопад.
9 октября в истории
Теперь поговорим о событиях, увековечивших дату 9 октября в истории. Вот некоторые из них:
- 1760 год — русская императорская армия взяла Берлин во время Семилетней войны;
- 1836 год — по железной дороге Царское Село — Павловск впервые проехал поезд;
- 1874 год — в Швейцарии образован Всемирный почтовый союз;
- 1943 год — советские войска освободили Таманский полуостров, положив конец битве за Кавказ в разгар Великой Отечественной войны;
- 1989 год — советские работники официально получили право на забастовку;
- 2023 год — Израиль начал блокаду Сектора Газа.
Именины 9 октября
Напоследок приведем список именинников. День ангела справляют:
- Александр;
- Иван;
- Афанасий;
- Дмитрий;
- Николай;
- Владимир;
- Тихой;
- Ефрем.