Впервые за последние десятилетия пустыню Сахара затопило

Пустыню Сахара затопило из-за проливных дождей: некоторые ее участки на территории Марокко и Алжира оказались под водой. Подобное явление произошло впервые за последние 30-50 лет.

— Прошло 30–50 лет с тех пор, как за столь короткий промежуток времени выпадало столько осадков, — рассказал Хуссин Юабеб из Главного управления метеорологии Марокко.

Он объяснил, что произошедший «внетропический шторм» может изменить погоду не только на ближайший месяц, но и на целые годы, поскольку в воздухе удерживается большое количество влаги.

Также из-за внезапно хлынувшей на Марокко и Алжир воды погибло 20 человек, передает Associated Press.

Более 50 человек, среди которых пациенты и врачи, оказались заблокированными на крыше больницы в штате Теннесси из-за наводнений.

Утром 27 сентября стало известно, что в связи с последствиями бушующего в Соединенных Штатах Америки урагана «Хелен» власти Флориды приняли решение об объявлении экстренной эвакуации жителей из опасных районов.

В тот же день шериф округа Тейлор в штате Флорида Уэйн Паджетт призвал местных жителей, проигнорировавших сообщения об эвакуации в связи с ураганом «Хелен», написать на теле важную информацию о себе, чтобы в дальнейшем облегчить процесс опознания тел.