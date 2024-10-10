Вечные санкции: как страны Антанты организовали блокаду Советской России

105 лет назад Верховный совет Антанты объявил о полной блокаде Советской России. Были запрещены поставки товаров, судоходное сообщение, финансовое взаимодействие и даже поездки в РСФСР. По словам историков, эта международная кампания имела тяжёлые гуманитарные последствия для нашей страны, особенно из-за невозможности закупать за рубежом лекарства. Однако Россия сумела пережить ограничения. А события Гражданской войны убедили Запад, что большевистское правительство останется у власти. Под давлением оппозиции и нейтральных государств, нуждавшихся в российских товарах, Антанта сняла тотальную блокаду.

«Ставка на военное поражение большевиков»

Западные страны неоднократно вводили против России различные торговые ограничения, однако в начале ХХ века они оказались беспрецедентными. Сложности с ввозом определённых товаров возникли ещё с началом Первой мировой войны и постепенно нарастали.

Как напомнил в разговоре с RT доцент Института истории СПбГУ, кандидат исторических наук Илья Ратьковский, из-за действий флота противника были фактически заблокированы порты Чёрного и Балтийского морей.

«Оставались только Архангельск с Мурманском на севере и Владивосток на Дальнем Востоке. Это снизило уровень торговли», — рассказал эксперт.

По его словам, проблему частично удалось решить благодаря возможности торговать через сухопутную границу со Швецией. Таким образом, в частности, в Россию ввозились лекарства. Кроме того, активизировалась торговля с Персией. Однако это не могло компенсировать потери. В 1917 году ситуация осложнилась ещё больше.

«Союзники по Антанте отрицательно отреагировали на Октябрьскую революцию. Но сам факт смены власти был только началом серии событий, резко охладивших их отношение к Советской России. В декабре 1917 года новые российские власти заключили перемирие с государствами Четверного союза, а в феврале 1918-го председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Яков Свердлов подписал декрет об аннулировании всех государственных займов царского и Временного правительств, включая зарубежные. Члены Антанты почувствовали, что из их рук ускользают огромные суммы денег», — рассказал в беседе с RT завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

3 марта 1918 года правительство Советской России на фоне многочисленных внутренних и внешнеполитических проблем подписало со странами Четверного союза Брестский мир. И без того тяжёлые условия этого договора усугубились вскоре тем, что Антанта и её союзники начали интервенцию на территорию России. Их подразделения поэтапно высадились на Севере, Дальнем Востоке, в черноморских портах, на Балтике, в Закавказье и Закаспийской области. По словам историков, руководство Антанты пыталось добиться возобновления участия России в войне, поддерживало антибольшевистские силы, но при этом не исключало и вариант с разделением страны на колониальные зоны влияния.

В 1918 году были закрыты все дипломатические представительства иностранных государств в РСФСР. Советским послам также пришлось вернуться на родину. Республика оказалась в международно-политической изоляции.

© Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Петроград. Кадр из фильма «Октябрь»

Во многих регионах бывшей Российской империи шли боевые действия между частями Красной армии и различными антибольшевистскими формированиями и группировками. Бои на Транссибирской магистрали отрезали европейские регионы России от сибирских запасов хлеба. Подконтрольная большевикам часть страны из-за Гражданской войны утратила сообщение с кавказскими нефтепромыслами. Кроме того, пока РСФСР находилась в состоянии мира с Германией, государства Антанты ограничили торговлю с Советской Россией, чтобы их товары не попадали на немецкий рынок.

По словам историков, у большевиков была надежда, что после Компьенского перемирия и денонсации Брестского мира ситуация станет иной. Однако страны-победительницы в Первой мировой войне ничего менять не стали. Предприниматели из нейтральных государств попытались наладить торговлю с Россией, но столкнулись с неофициальным давлением со стороны Лондона. Советские СМИ писали, что флот входящих в Антанту держав установил блокаду российских берегов и обстреливал даже небольшие суда, перевозившие продукты питания.

«Важным моментом была откровенная ставка на военное поражение большевиков в Гражданской войне. Формально блокады не было, торговля велась, но с Белой Россией, советская сторона игнорировалась», — рассказал Илья Ратьковский.

«Попытка бесчеловечно влиять на Россию»

Отсутствие торговли с РСФСР было достаточно болезненным и для населения европейских государств. Сложившаяся ситуация вызывала критику со стороны оппозиции и провоцировала акции протеста, однако власти не отходили от своего курса. Соединённые Штаты сомневались в целесообразности такой политики, но Великобритания и Франция настаивали на её ужесточении.

10 октября 1919 года Верховный совет Антанты объявил о введении официальной полной блокады Советской России. Любым судам запрещалось посещать гавани РСФСР. Окончательно были заблокированы поставки товаров в страну. Прекратилась выдача паспортов для посещения Советской России, была разорвана почтовая и радиотелеграфическая связь с Москвой. Все финансовые и деловые связи тоже свернули.

© РИА Новости // Заседание мирной конференции в Брест-Литовске, во время которой был заключён Брестский мир между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией

Большевики по радио передали ноты нейтральным государствам и Германии, потребовав, чтобы они не присоединялись к блокаде. Однако те, несмотря на желание продолжить сотрудничество с Россией, ничего не могли поделать с британским флотом, заблокировавшим подступы к советским портам. Установив блокаду, члены Антанты стали ожидать изменений в расстановке сил внутри России.

«Торговые ограничения — это всегда элемент политического давления», — отметил Илья Ратьковский.

Блокада привела к острым гуманитарным проблемам. По словам историков, дефицит лекарств провоцировал массовые смерти людей от тифа. В стране не хватало необходимых для перевозки продовольствия паровозов.

Власти РСФСР были встревожены внешнеполитическими неудачами, которые спровоцировали социально-экономические трудности, однако обстановка внутри страны давала определённые поводы для оптимизма.

«В конце 1919 — начале 1920 года Красная армия одержала ряд побед над представителями Белого движения. В Гражданской войне наметился перелом. Многое указывало на то, что большевики пришли к власти всерьёз и надолго», — отметил Кошкин.

© РИА Новости // Японские интервенты на улицах Владивостока

В странах Антанты тем временем всё острее ощущался дефицит многих аграрных товаров, традиционно закупавшихся в России. Это приводило к росту цен и популярности левых сил, чего, по словам Андрея Кошкина, очень боялись местные власти.

В конце 1919 года Советская Россия совершила два важных дипломатических прорыва. Начались переговоры о мире с Эстонией. Кроме того, глава советской делегации Максим Литвинов на территории нейтральной Дании договорился об обмене военнопленными с Великобританией.

«Как раз во время этих переговоров Литвинов поставил вопрос и об отмене экономической блокады, введённой в октябре 1919 года», — отметил Илья Ратьковский.

В декабре 1919 года парламент Италии принял резолюцию, призывавшую к снятию блокады с России. Активно обсуждался данный вопрос и в британском парламенте. В Лондоне признали, что нуждаются в российской продукции.

16 января 1920 года Верховный союзный совет Антанты решил восстановить торговые и коммерческие отношения с Россией. Процесс шёл достаточно тяжело. Американцы, которые изначально выступали против блокады, снимали её неохотно. Уже вскоре западные страны стали вводить новые ограничения, часть из которых действовала вплоть до 1930-х годов.