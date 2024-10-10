Мужчина продал своего 11-месячного ребенка ради ставки в онлайн-казино

Индонезиец продал своего одиннадцатимесячного ребенка ради ставки в онлайн-казино. Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Мужчина 36 лет получил за своего сына всего 15 миллионов рупий (около 90 тысяч рублей). Он утверждал, что ему нужны были деньги для погашения долгов, однако сразу же потратил их на азартные игры.

Отец ребенка сам пришел в полицию и признался в содеянном — мать малыша сразу заметила его исчезновение и убедила мужа сдаться.

Покупатели ребенка также были задержаны по подозрению в участии в торговле людьми, говорится в материале Daily Mail.

В Москве 17-летний молодой человек украл и продал ювелирные изделия своей бабушки стоимостью около 10 миллионов рублей, потратив вырученные средства на посещение онлайн-казино и ночных клубов. Согласно предоставленной информации, учащийся 11-го класса с Волоколамского шоссе воспользовался моментом, когда бабушки и мамы не было дома, собрал все драгоценности, положил их в рюкзак и отнес в ломбард. Там золото и бриллианты были обменены на значительную сумму.