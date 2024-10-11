Раскрыта главная тайна Джека-Потрошителя

Британский исследователь-энтузиаст Рассел Эдвардс в очередной раз объявил, что знает, кем был легендарный маньяк Джек-потрошитель. Он опубликовал его изображение, полученное путем совмещения данных ДНК-исследований и фотографий родственников предполагаемого преступника. «Лента.ру» рассказывает самые экстравагантные теории о личности неуловимого маньяка и разбирается в исследовании Эдвардса, которое вызвало множество вопросов у специалистов.

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Считается, что Джек-потрошитель орудовал с августа по ноябрь 1888 года

Серия потрясших Лондон преступлений началась в конце августа 1888 года в трущобах района Уайтчепел. Ночью 31-го числа неизвестный напал на 43-летнюю проститутку Мэри Энн Николз на улице. Женщине перерезали горло и нанесли несколько ударов ножом в область живота и гениталий. 8 сентября неизвестный преступник таким же образом расправился с 47-летней Энни Чепмен, но у нее еще и была удалена часть матки. Женщина также была проституткой.

44-летняя Элизабет Страйд была убита 30 сентября снова ударом ножа в горло, но других ран на теле не было. Однако той же ночью неизвестный маньяк напал на 46-летнюю Кэтрин Эддоус. Живот несчастной был вскрыт, и отсутствовали почка и матка.

Самое жуткое преступление Джек-потрошитель совершил 9 ноября 1888-го. 25-летнюю Мэри Джейн Келли обнаружил утром помощник домовладельца Томас Боуэр, когда пришел взять с нее плату. Он нашел женщину на кровати. Врач Томас Бонд, делавший осмотр места преступления, подробно описал в отчете, что женщина была буквально выпотрошена, а ее органы разложены на кровати и на столе.

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Медик был убежден, что злоумышленник являлся хирургом или по крайней мере хорошо разбирался в анатомии.

Полицейские опросили тысячи человек

Чудовищные по своей жестокости нападения на женщин потрясли Лондон. Уайтчепел был, вероятно, самым неблагополучным районом британской столицы. Еще в 1840-х сюда стали переселяться бегущие от голода на родине ирландцы. В 1880-х к ним присоединились евреи из Российской империи, которые спасались от погромов.

Бедность была повсеместной, а условия жизни — ужасными. 55 процентов детей, рожденных там, не доживали до пяти лет. Криминальную обстановку подогревали антисемитизм и расизм, которые процветали на фоне безработицы. Сотни нищих женщин продавали себя на улицах за несколько пенсов, чтобы просто купить еды и оплатить ночлег. Но события осени 1888-го даже для Уайтчепела были чем-то невероятным.

Полицейские опросили около двух тысяч жителей района. В списках подозреваемых значилось около 300 человек, 80 из которых арестовали. В частности, было допрошено 76 мясников, так как они могли профессионально проводить манипуляции, которым подверглись жертвы.

Сама королева Виктория была в курсе происходящего в Уайтчепеле. Она считала, что убийцей мог быть член экипажа скотовоза, которые курсировали между Британскими островами и Европой. Такие люди знакомы со способами разделки туш, а преступления совершались в те дни, когда суда приходили в Англию.

На счет принадлежности Джека-потрошителя к одной из профессий, связанных с анатомией, единства не было даже в XIX веке. Одни специалисты утверждали, что маньяк знал ее блестяще и был как минимум студентом-медиком, а то и хирургом, другие — что он просто безумный садист, вырезавший органы как попало.

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После нападения на Страйд и Эддоус комиссар городской полиции сэр Джеймс Фрейзер предложил 500 фунтов стерлингов сотруднику, который арестует Джека-потрошителя. Это огромная по тем временам сумма.

Считается, что Джек-потрошитель мог отправлять письма в полицию

За день до нападения на Страйд и Эддоус, 29 сентября 1888-го, в Скотленд-ярд пришло письмо, которое, как считается, мог написать сам преступник. Он хвалился тем, что «девушка даже не пикнула», и обещал новые расправы.

К тому моменту в полицию приходили сотни писем по поводу преступлений в Уайтчепеле. Одни авторы советовали, как быстрее поймать душегуба, другие утверждали, что преступления совершили они. Такие послания следователи рассматривали как дурацкие шутки.

«В следующий раз я отрежу уши у девушки и пошлю их полиции просто ради забавы. Сохрани это письмо, пока я занят работой, а потом полностью обнародуй его. Мой нож такой приятный и острый, что я бы занялся делом немедля, будь у меня возможность. Удачи. Ваш покорный слуга Джек Потрошитель С твоего разрешения под псевдонимом P.S. Не отправляю это письмо, пока не сведу всю красную пасту со своих рук, чтоб ее. Пока безрезультатно. Сейчас они говорят, что я доктор. Ха-ха», — из «Письма начальнику», возможно, написанного Джеком-потрошителем.

Это письмо, написанное красными чернилами с большим количеством ошибок, и стало причиной, по которой у маньяка появилось зловещее прозвище. Вероятно, на него тоже не обратили бы внимания, если бы не упоминание про отрезанные уши. У Эддоус, на которую маньяк напал на следующий день, была отсечена мочка уха.

Полиция опубликовала снимок письма в газете, надеясь, что кто-то узнает почерк. Но это привело только к увеличению потока «признаний» от доморощенных юмористов. Правда, два таких послания — «Открытку дерзкого Джеки» и «Письмо из Ада», как их позже окрестили исследователи, — тоже серьезно рассматривали в качестве вероятных писем самого маньяка, так как почерк был похож, а тексты так же изобиловали ошибками.

Последнее пришло в коробке, где лежала часть почки — этот орган Джек-потрошитель вырезал у Эддоус. Полиция пришла к выводу, что это была шутка студентов-медиков, так как перед отправкой почка довольно долго хранилась в спиртовом растворе.

Все это время общественность требовала от следствия хоть каких-то результатов, а пресса порой откровенно потешалась над полицией, неспособной поймать злодея. В журналах, в частности, публиковали карикатуры на непутевых сыщиков Скотленд-Ярда.

В 1892 году дело было решено закрыть — нападения прекратились, а никаких прорывов в расследовании так и не произошло. Ни один из задержанных подозреваемых по тем или иным причинам полиции не подошел. А зловещая история таинственного душегуба из Уайтчепела зажила собственной жизнью.

Опубликовавший предполагаемое изображение Джека-потрошителя Рассел Эдвардс утверждает, что им был Аарон Косминский

Британский исследователь-энтузиаст Рассел Эдвардс более 30 лет занимается делом Джека-потрошителя. По его версии, печально знаменитым маньяком был польский парикмахер Аарон Косминский, бежавший в Лондон с родными от волны еврейских погромов в Российской империи в 1881 году. В 1885-м у него начали проявляться признаки психического расстройства — слуховые галлюцинации и страх принимать еду из чужих рук. Кроме того, он перестал мыться.

С годами состояние мужчины ухудшалось, в записях лечебниц, куда он попадал, есть информация, что он «склонен ранить себя», хотя это могло быть эвфемизмом мастурбации.

В его поздних медицинских записях имеется сообщение, что он «сошел с ума от мастурбации». Известно, что в 1890 году он пытался напасть с ножом на родственницу, однако это единственные сведения о его склонности к насилию. В конце жизни он почти не ел. Когда Косминский скончался в лечебнице в 1919 году в возрасте 53 лет, его вес составлял 44 килограмма.

Тем не менее Эдвардс убежден, что сумел разоблачить Косминского как Джека-потрошителя благодаря неопровержимым, по его мнению, доказательствам. Исследователь утверждает, что в 2007 году купил на аукционе в графстве Суффолк шаль Кэтрин Эддоус. Считается, что ее забрал с места преступления констебль Амос Симпсон в качестве жуткого подарка жене. С тех пор аксессуар хранился в семье полицейского. Через 120 лет потомки Симпсона решили избавиться от зловещего артефакта.

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По словам Эдвардса, его удивило, что красивая и недешевая шелковая шаль принадлежала нищей проститутке из Уайтчепела. Также исследователь заявил, что вещь была «видимо, похожа на те, что в то время производили в Санкт-Петербурге». Это натолкнуло его на мысль, что принадлежала она не Эддоус, а Косминскому, который был выходцем из Российской империи. Более того, на шали остались следы крови.

ДНК-исследование шали взяли под сомнение

Эдвардс попросил микробиолога Ливерпульского университета имени Джона Мурса Яри Лоухелайнена провести исследование аксессуара. Тот якобы выяснил, что на шали были не только следы крови, ДНК которых совпадает с ДНК одного из потомков Эддоус, но также и следы спермы самого Джека-потрошителя. Пробы этого биологического материала якобы совпали с ДНК потомка сестры Косминского по материнской линии.

«Через 14 лет мы абсолютно точно разгадали, кем был Джек-потрошитель. Только неверующие, желающие сохранить этот миф, будут сомневаться. Это он, мы сорвали с него маску» — Рассел Эдвардс, интервью The Independent, 2014 год.

Однако другие специалисты с большим скепсисом отнеслись к работе Лоухелайнена. После того как ученый опубликовал результаты тестов в рецензируемом научном журнале Journal of Forensic Sciences, одни коллеги усомнились, что ДНК могла сохраниться на шали спустя столько лет, а другие просто попросили предоставить исходные материалы тестирования. И тут Лоухелайнен заявил, что они не сохранились. Он сослался на некий сбой в работе техники и «другие осложнения».

После того как выяснилось, что исходников авторы тестов предоставить не могут, Journal of Forensic Sciences опубликовал опровержение работы. Это ставит под сомнение всю историю Эдвардса. Вполне может быть, что он просто выдумал если не саму шаль, то по крайней мере обнаружение на ней следов крови Эддоус и спермы Джека-потрошителя.

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Портрет Аарона Косминского, воссозданный Расселом Эдвардсом

Тем не менее Эдвардс продолжает настаивать на своей правоте. В октябре заявил, что при помощи фотографий родственников Косминского XIX века, которые были загружены в «сложную компьютерную программу», он смог получить его возможный портрет.

Есть и другие сомнения в том, что Косминский мог быть Джеком-потрошителем

В деле Джека-потрошителя действительно был подозреваемый, указанный как «Косминский» без имени — польский еврей, иммигрировавший из Российской империи. Замначальника Лондонской полиции сэр Мелвилл Макнаген в своих записях 1894 года утверждал, что этот самый «Косминский» являлся чуть ли не главным кандидатом на роль Джека-потрошителя, так как «яростно ненавидел женщин, особенно проституток, и имел явные склонности к убийствам». Записи эти были обнаружены только в 1950-х годах.

Многие исследователи пришли к выводу, что несчастный безумец Аарон Косминский и был тем «Косминским» из записей полицейского начальника — других людей с таким именем и фамилией в Уайтчепеле в конце 1880-х не жило.

Однако есть версия, что сэр Макнаген имел в виду другого польского еврея — известного полиции под именем Дэвид Коэн. На самом деле его звали Натан Каминский. Он работал сапожником в Уайтчепеле, тоже был психически нестабилен, но при это склонен к насилию и буен. Как считал исследователь Мартин Фидо, Каминский был указан Коэном во время одной из отсидок, так как для полицейских его настоящая фамилия казалась слишком сложной — они могли легко перепутать фамилии Косминский и Каминский, а вот с Коэном все понятно (это слово произносится так же, как, например, coin — «монета» по-английски).

Натан Каминский куда лучше подходил на роль маньяка, тем более что в последний раз он попал в лечебницу 12 декабря 1888-го — через месяц после убийства Мэри Джейн Келли. Нападения Джека-потрошителя прекратились, а Каминский умер в клинике через год. Кроме того, он был того же возраста, что и Косминский, что могло усилить путаницу.

Косминского же так ни разу и не арестовали. Первые признаки психического расстройства появились у него в 1885-м, однако впервые в больницу он попал только в 1890-м. Видимо, до этого он досаждал домашним только отказом мыться и неспособностью работать из-за расстройства.

О его приступах жестокости или желании охотиться на проституток ничего не известно. При каких обстоятельствах он бросился с ножом на родственницу в 1890-м — остается неясным, но там все закончилось благополучно. Впрочем, Эдвардс уверен, что раскрыл и эту тайну.

Эдвардс уверен, что Косминского поддерживали масоны

Исследователь утверждает, что в 2023 году получил несколько фотографий XIX века, и на одной из них изображены «15 мужчин с лихо закрученными усами». Они якобы были масонами из Ложи Израиля, которая считается старейшей иудейской ложей в Лондоне.

Среди мужчин на фото был, как утверждает Эдвардс, некий Исаак Абрахамс, самый старший брат Косминского, который перебрался в Великобританию еще в 1870 году и стал состоятельным портным. Исследователь считает, что Абрахамс с использованием влияния своей организации покрывал родственника, чтобы не вызвать антиеврейских выступлений в Уайтчепеле, где межнациональные отношения были и так накалены до предела.

Судя по всему, в этом заговоре должны были участвовать не только масоны, но и все полиция Лондон, а возможно, и правительство.

Более того, тайное общество почитает Хирама Абиффа — он считается главным архитектором храма Соломона. По легенде, с ним расправились три нечестивца за то, что он не выдал некий «тайный пароль мастера». По словам Эдвардса, это привело к появлению у масонов клятв, в которых описаны увечья Абиффа. Ему перерезали горло и удалили язык. Также там сказано:

«Моя левая грудь была разорвана, мое сердце и органы извлечены»

Исследователь считает, что Джек-потрошитель «исполнял тайные масонские инструкции», и к пятому убийству, видимо, исполнил их полностью, судя по характеру увечий, нанесенных Мэри Джейн Келли. Более того, недалеко от места нападения на Эддоус был найден кусок ее окровавленного фартука, а над ним на стене красовалась надпись мелом:

«Иудеи — люди, которых никогда не обвинят».

Все это в голове Эдвардса складывается в конспирологическую теорию о евреях-масонах, совершающих ритуальные убийства.

Однако в Уайтчепеле 1880-х годов антисемитизм не был новостью. Подобные надписи на стенах появлялись постоянно. Делать далеко идущие выводы из того, что рядом с очередным ксенофобским граффити оказалась часть одежды жертвы, Скотленд-Ярд не стал в немалой степени действительно из-за опасения погромов.

Также трудно объяснить, почему Косминский с семьей жили в нищете в самом жутком районе Лондона, если их ближайший родственник был не только состоятельным человеком, но и влиятельным масоном.

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Выходит, что открытия Эдвардса основаны на его одержимости идеей, что Джеком-потрошителем был именно Косминский. А в основе доказательной базы лежат отвергнутые специалистами ДНК-исследования непонятно чего и откровенно конспирологические измышления о евреях-масонах, совершавших кровавые ритуалы руками помешанного на самоудовлетворении безумца. Верить ли результатам его изысканий — вопрос открытый.

В деле Джека-потрошителя было немало экстравагантных подозреваемых

За 136 лет, прошедших с кровавых событий в Уайтчепеле, Джеком-потрошителем успели объявить множество людей, включая весьма известных.

Например, исследователь Дейл Ларнер утверждает, что преступления совершал знаменитый художник Винсент ван Гог. Обосновывает он эти предположения тем, что именно в конце 1888-го у живописца обострились проблемы с психикой и он отрезал себе мочку уха. Кроме того, в одном из многочисленных писем в Скотленд-Ярд якобы от Джека-потрошителя говорится: «Мне 35 лет», а ван Гогу было как раз 35. Почерк автора некоторых писем якобы похож на почерк художника.

На картине художника «Ирисы» Ларнер разглядел скрытые изображения жертв Джека-потрошителя. А еще исследователь заметил связь между днем рождения матери ван Гога и датам нападений маньяка. В общем — сплошные домыслы и допущения.

Американская журналистка и писательница Патрисия Корнуэлл утверждает, что Джеком-потрошителем был британский художник Уолтер Сикерт. Живописец действительно интересовался неуловимым маньяком и даже утверждал, что в начале XX века снимал в Уайтчепеле его квартиру. Правда, это он узнал со слов домохозяйки.

Сикерт даже написал картину «Спальня Джека-потрошителя», на которой изобразил собственную спальню в Лондоне. Позже он создал еще несколько работ, посвященных убийствам.

Однако художник был известен как любитель эпатажа и творческий хулиган. Эти его картины считают не только выдающимися работами, но и вызовом миру искусства. Корнуэлл также утверждает, что на одном из все тех же писем потрошителя обнаружился такой же водяной знак, что и на бумагах Сикерта. Правда, другие исследователи напоминают, что те письма писало множество людей, а марка бумаги, о которой говорит Корнуэлл, продавалась по всему Лондону.

Писатель Ричард Уоллес и вовсе утверждал, что Джеком-потрошителем был знаменитый автор «Алисы в Стране чудес» Льюис Кэррол. Основывал он свою теорию на расшифровке неких анаграмм, якобы обнаруженных в адаптации знаменитой сказки для дошкольников и еще одном детском произведение писателя — «Сильвия и Бруно».

Другие исследователи отметили, что подобным методом — «обнаружением» анаграмм и их расшифровкой — маньяком можно выставить хоть королеву Викторию.

В общем, теория Эдвардса мало чем отличается от всех остальных фантастических измышлений по поводу личности загадочного преступника. А значит, исследователям еще предстоит раскрыть его тайну.