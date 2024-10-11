Мужчина испугался за здоровье после потери друга и похудел

Житель Индии решил кардинально изменить образ жизни после потери друга и смог сбросить 20 килограммов лишнего веса за десять месяцев. Об этом он рассказал The Times of India.

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57-летний Венката Кришна признался, что уже пытался похудеть в прошлом. В 2008 году он столкнулся с апноэ во сне и с помощью тренировок, на которые ходил чуть больше года, достиг своего идеального веса 69 килограммов. Однако, как отмечает мужчина, он забросил спорт, и вскоре все его сброшенные килограммы вернулись. Вместе с ними у Кришны появился сахарный диабет.

Мужчина понял, что должен заботиться о своем здоровье, когда неожиданно не стало его близкого друга. Тот активно занимался фитнесом, однако это не помогло ему прожить дольше. Кришна испугался, что со своими недугами он уж точно последует за другом, и начал менять жизнь.

Кришна ввел в повседневность регулярные тренировки и стал много ходить. Также он добавил в рацион больше продуктов, содержащих белок и клетчатку, и начал ужинать раньше, чтобы лишний раз не повышать уровень сахара в крови. Внешний вид и состояние здоровья мужчины улучшились, и он даже смог снизить дозировку принимаемых из-за диабета лекарств.

Во время похудения Кришна обращался за помощью к профессиональным тренерам, а также изучал экспертные материалы на YouTube. Он объяснил, что для восстановления хорошей физической формы нужно не отступать от выбранной методики. По словам Кришны, каждый маленький шаг имеет значение в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании сумела похудеть на 40 килограммов за год благодаря активной охоте за привидениями. Она отказалась от фастфуда, начала регулярно тренироваться и стала как можно чаще заниматься любимым паранормальным хобби.