Почему Ми-8 прозвали «вертолетом 100 профессий»

Ми-8 — советский и российский многоцелевой вертолет, выполняющий как гражданские, так и военные функции, один из самых массовых и надежных вертолетов в истории мировой авиации (более 12 тысяч единиц). Вертолеты Ми-8 различных модификаций эксплуатируются более чем в 50 государствах планеты, в том числе и в России. «Лента.ру» рассказывает о создании Ми-8 и его боевом применении.

История создания

В мае 1960 года Опытно-конструкторское бюро Михаила Миля (ныне АО «Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля», входящее в холдинг «Вертолеты России») приступило к модернизации многоцелевого поршневого транспортного Ми-4, с четырехлопастным несущим винтом, вертолета, хорошо себя зарекомендовавшего в эксплуатации.

Этому предшествовала поездка Миля в США, где по заданию правительства советский авиаконструктор встречался с американскими коллегами и знакомился с их разработками.

По итогам визита Миль записал в дневнике:

Наши вертолеты имеют большую грузоподъемность, дальность и высотность. Двигатели — тоже лучше. Мы наглядно отстаем в оборудовании и технологии изготовления лопастей

В ходе разработки Миль пришел к выводу, что нужна не модернизация Ми-4, конструкция которого во многом повторяла компоновку американского Sikorsky S-55 Chickasaw, а разработка вертолета более современной конструкции.

Конструкция и двигатели

Разработанный прототип, получивший рабочий индекс В-8, принципиально отличался от «четверки»: вместо одного поршневого мотора машину оснастили двумя газотурбинными двигателями ТВ2-117 (мощностью по 1500 лошадиных сил), впервые в СССР спроектированными специально для вертолетов. При отказе одного двигателя в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты.

Ми-8 оборудован противообледенительной системой, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Ми-8 выполнен по одновинтовой схеме, представляя собой фюзеляж с пятилопастным несущим, трехлопастным рулевым винтами и неубирающимися шасси.

Кабина пилотов сдвинута с задней части в носовую и обновлена, силовую установку поместили над фюзеляжем, остальное пространство отвели под пассажирский или грузовой отсеки, четырехопорные шасси стали трехопорными, винтокрылая машина получила четырехканальный электрический автопилот АП-34Б.

Система внешней подвески вертолета может состоять из двух вариантов — шарнирно-маятниковой или тросовой конструкции.

Летные испытания

24 июня 1961 года заводской экипаж под командованием летчика-испытателя, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Земскова впервые поднял вертолет с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом в небо. 9 июля 1961-го В-8 принял участие в авиационном параде на Тушинском аэродроме в Москве. 17 сентября 1962 года состоялся полет двухдвигательного варианта, впоследствии получившего пятилопастный ведущий винт.

После многочисленных испытаний в ноябре 1964-го было решено запустить новый вертолет под индексом Ми-8 в серийное производство. Оно началось в 1965 году на авиационном заводе в Казани, постепенно вытесняя с конвейерной линии Ми-4. Для гражданских нужд выпускался пассажирский вариант Ми-8П (до 28 пассажиров), в том числе с салоном повышенной комфортности. Для армии ОКБ Миля разработало десантно-транспортный вариант Ми-8Т, который был принят в СССР на вооружение в 1968 году.

Тактико-технические характеристики

Экипаж состоит из трех человек: командира, второго пилота и борттехника. Длина вертолета по законцовкам лопастей винтов — 25,244 метра, высота составляет 4,73 метра, максимальная взлетная масса — 12 тонн, масса пустого вертолета в зависимости от модификации — от 6835 до 7370 килограммов, максимальная скорость полета у земли — 250 километров в час, потолок высоты полета при нормальной взлетной массе — 4500 метров, дальность полета — 950 километров, с двумя дополнительными топливными баками — 1305 километров.

На внешней подвеске вертолет способен перевозить грузы массой до 4 тонн.

Применение Ми-8 в гражданской сфере

«Восьмерка» и ее модификации стали незаменимы в СССР с его обширными территориями и отдаленными регионами, до которых добраться по дорогам было затруднительно или вовсе невозможно.

Ми-8 получил прозвище «вертолета 100 профессий»: рассчитанный на эксплуатацию в любое время суток, на полеты в сложных метеоусловиях, в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию, он доставлял партии геологов, перевозил строителей и нефтяников с их оборудованием, тушил пожары, эвакуировал с зимовок больных, привозил в отдаленные поселки врачей, беря на борт до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими.

Ми-8СПА выполнял функции поиска космонавтов и экипажей самолетов в случае их приводнения на воду, Ми-8МТ «Метео» являлся летающей метеорологической станцией, Ми-8АМТШ-ВА был разработан для работы в условиях Крайнего Севера и Арктики, Ми-8МТВ-3Г работал воздушным медицинским госпиталем, Ми-8АТС распылял сельскохозяйственные удобрения.

Винтокрылая машина доставляла по назначению не только людей и технику, но и особые грузы, которые иным путем перебросить было нельзя. Например, мальков ценных пород рыб, которые обычно гибли во время долгого переезда по дорогам в автомобильных цистернах.

Вооружение Ми-8

Таким же универсальным вертолетом Ми-8 оказался и для военных. Его модификации могут использоваться при решении самых различных задач: для высадки десанта (32 человека) и его огневой поддержки, подавления огневых точек, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, для постановки дымовых завес и радиолокационных помех.

«Восьмерки» служили воздушными командными пунктами управления войсками, производили разведку и аэрофотосъемку, корректировали стрельбу наземной артиллерии.

Армейский вариант Ми-8 позволял подвешивать по бокам вертолета 64 неуправляемых снаряда типа С-5 или С-8, либо авиационные бомбы общим весом до 1100 килограммов. «Восьмерка» была вооружена крупнокалиберным пулеметом А-12,7, который затем сменил более мощный танковый ПКТ.

Расширение производства

Высокие летные качества, надежность и возможность применять «восьмерки» как в гражданской, так и в военной сферах быстро оценили и за рубежом. Модификации Ми-8 поставлялись более чем в 100 стран мира, в основном в социалистические государства и державы третьего мира.

Конструктор вертолетов Михаил Миль с макетом новой машины

Широкий спрос на «восьмерки» потребовал расширения их производства и с 1970 года вертолеты Миля стали выпускать и на авиационном заводе в Улан-Удэ. Сам авиаконструктор этого не застал, скончавшись от инсульта 31 января 1970 года в возрасте 60 лет.

Ми-8 в Афганской войне

Ми-8 принимали участие во многих боевых действиях планеты, начиная с Шестидневной войны 1967 года. Они действовали в войне Судного дня 1973 года, эфиопо-сомалийской войне 1977-1978 годов.

Во время Афганской войны 1979-1989 годов «восьмерки» стали основной рабочей лошадкой вертолетного парка ограниченного контингента советских войск в Афганистане, понеся самые серьезные потери в своей истории. 40-я советская армия, которая воевала в ДРА, потеряла 174 вертолета.

Малое количество дорог, ущелья и перевалы с угрозой камнепадов крайне затрудняли передвижение советских наземных войск в Афганистане. Сильно пересеченный горный ландшафт делал порой невозможным огневую поддержку мотострелковых частей со стороны танков и артиллерии. На помощь пришли «вертушки», в первую очередь — Ми-8, которые взяли на себя переброску и снабжение войск, вывоз раненых и погибших, а также огневую поддержку с воздуха.

Вертолетчикам приходилось совершать чудеса пилотажа, уворачиваясь от душманских обстрелов с земли и крутых скал, производя рискованные маневры с большими перегрузками, виражи креном до 90 градусов и крутые пикирования, когда в кабине темнело от земли, закрывающей весь обзор.

При этом наибольшая нагрузка ложилась на третьего члена экипажа — борттехника. Он следил за исправностью вертолета, снаряжением боеприпасами и топливом, в полете наблюдал за работой систем управления, вел огонь из пулемета и гранатомета, управлял стрельбой десантников и руководил их высадкой.

Гранатами по врагу

В Афганистане для усиления огневой мощи на борт «восьмерок» брались военнослужащие из числа незанятых пилотов и техников, вооруженных автоматами и ручными пулеметами, которые прикрывали взлет и выход вертолета из атаки. В проеме входной двери устанавливали 30-миллиметровый автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя», тренога с которым крепилась растяжками, чтобы при стрельбе АГС не вылетел из кабины.

Гранатомет показал себя весьма эффективным оружием в борьбе с душманами на расстоянии до 800 метров, выкашивая своими осколками все живое на земле в радиусе 6-7 метров от места взрыва. Против вражеских крупнокалиберных пулеметов успешно применялись ракеты С-5, а затем С-8.

Укрытия и сооружения вертолетчики уничтожали осколочно-фугасными бомбами. Иногда, израсходовав боезапас, противника забрасывали с вертолета ручными гранатами, а один раз после десятка неудачных попыток разбомбить узкий мост через ущелье, его уничтожили, сбросив уложенные мешки со взрывчаткой и зажженным бикфордовым шнуром.

Пилотам Ми-8 приходилось действовать в Афганистане при изнуряющей жаре, в условиях пыльных бурь и постоянных обстрелов с земли. Однако выносливая «восьмерка» все выдерживала, возвращаясь на свой аэродром иногда с десятками пробоин на борту.

Живучесть машины была такова, что, когда весной 1980-го в воздухе два Ми-8Т задели друг друга винтами, они сели на вынужденную посадку в пустыне, а их экипажи на глазок подравняли поврежденные участки лопастей зубилом, после чего вертолеты вернулись на базу.

«Восьмерки» в вооруженных конфликтах мира

Ми-8 участвовали в войне в Персидском заливе в 1980-1981 годах, ирано-иракской войне 1980-1988 годов, в ходе вооруженного пограничного инцидента между Эквадором и Перу в 1981-м, грузино-абхазской войне 1992-1993 годов, в карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией, эфиопо-эритрейской кампании 1998-2000 годов, во время второй чеченской войны, в пограничном конфликте между Индией и Пакистаном в 1999-м, в отражении нападения НАТО на Югославию, в иракской войне 2003-2011 годов, в российско-грузинской войне 2008 года, в гражданской войне в Сирии, в войне на Украине.

«Восьмерки» по-прежнему востребованы и сегодня. Их модификации, получившие новую авионику, моторы, систему навигации, обновленные несущие и рулевые винты, отвечают самым современным авиационным требованиям. Потенциал развития Ми-8 практически неисчерпаем.