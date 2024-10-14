Растоптанная мечта: как «Спартак» победил «Ливерпуль», но был уничтожен судьей

Пожалуй, каждый футбольный болельщик со стажем прекрасно помнит 22 апреля 1993 года. Это день стал одним из самых ужасных в истории московского «Спартака» и всего российского футбола. Даже спустя годы, судейские решения того матча до сих пор вызывают недоумение и гнев у болельщиков, а также у игроков.

Сегодня, 14 октября, один из участников того скандального матча Виктор Онопко празднует день рождения. В этот день он не только принимает поздравления от многочисленных болельщиков и коллег, но и вспоминает, какой момент он хотел бы переиграть больше всего.

«Антверпен переиграл бы. Мы были близки к тому, чтобы взять Кубок кубков. И мы бы взяли его, уверен, если бы не судейские ошибки. Не понимаю, как можно было не заметить, кто сфолил. Момент уже заиграли, VAR не было, а он не только назначил пенальти, но и удалил меня — просто по отмашке бокового судьи. Думаю, случись нам сыграть ещё раз с «Антверпеном», мы бы и его прошли, и «Парму» в финале обыграли бы, — сказал Онопко в интервью «Чемпионату».

Мы присоединяемся к поздравлениям Виктору Савельевичу, а теперь вернёмся к тому памятному матчу, который, к сожалению, стал одним из самых болезненных эпизодов в его карьере...

1993 год был особенным для «Спартака». Команда уверенно двигалась по турнирной сетке Кубка кубков, и их игра вдохновляла тысячи болельщиков. В те времена это был второй по значимости европейский клубный турнир после Лиги чемпионов. И победитель Кубка Кубков играл против триумфатора ЛЧ в Суперкубке УЕФА. То есть, этот турнир был важен для каждого европейского клуба, и красно-белые на тот момент входили в число его главных фаворитов.

На пути к полуфиналу «Спартак» преподнес один из самых ярких сюрпризов турнира, выбив из розыгрыша английский «Ливерпуль». В домашнем матче команда одержала победу со счётом 4:2, причем два гола на счету Валерия Карпина. На выезде же, на легендарном «Энфилде», красно-белые вновь показали своё мастерство и выиграли со счётом 2:0. Такой уверенный результат говорил о многом. За два года до этого красно-белые выбили из Кубка чемпионов мадридский «Реал» и «Наполи» с Диего Марадоной. Тот «Спартак» был на высоте и был безоговорочным претендентом на трофей.

Команда того времени была примечательна тем, что в её составе играли исключительно российские футболисты, что в современных реалиях кажется практически невероятным. Основной состав на ответный полуфинал против «Антверпена» выглядел так: Черчесов, Хлестов, Иванов, Чернышов, Попов, Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Писарев, Радченко. Как видите, не было ни одного легионера, что добавляло игре «Спартака» особый национальный колорит и делало команду по-настоящему народной.

В первом матче москвичи выиграли 1:0, и в ответной встрече, когда Дмитрий Радченко забил гол уже на 10-й минуте, казалось, что «Антверпен» больше не сможет ничего противопоставить российскому клубу.

Однако главный арбитр встречи Жорже Корадо из Португалии внезапно начал принимать странные решения, которые до сих пор вызывают жгучую боль и возмущение. Игра вдруг превратилась в спектакль с откровенным подсуживанием «Антверпену». Судья, казалось, свистел только в одну сторону, закрывая глаза на очевидные нарушения бельгийцев и при этом штрафуя красно-белых за малейший контакт. Это был не просто матч, а настоящий фарс, в котором судьба встречи решалась не на поле, а в руках арбитра. В таких условиях бельгийцы забили два гола.

Однако кульминацией этого безумия стал момент, который до сих пор сложно осмыслить. Вы только представьте себе! Мяч на половине поля «Антверпена», игра идёт спокойно, и, как гром среди ясного неба, судья вдруг удаляет Виктора Онопко и тут же ставит пенальти в ворота «Спартака». Никто, ни болельщики, ни даже сами игроки не могли понять, за что был назначен 11-метровый. Даже соперники были в замешательстве, не осознавая, что произошло и за что судья решил так резко изменить ход игры.

Не было ни малейших объяснений, за что пенальти и за что удаление. Только глухое недоумение и осознание, что матч потерял свою спортивную суть. И тогда, в полуфинале Кубка кубков, мечта «Спартака» о европейском триумфе была растоптана не силой соперника, а рукой арбитра, превратившего справедливый футбол в театр абсурда.

Видеоповторы не дают чёткого ответа на вопрос, что же произошло. Позднее выяснилось, что бельгийский игрок Чернятински лежал на газоне в штрафной площади москвичей. Судьи просто «купились» на провокации бельгийцев и решили наказать «Спартак» самым жёстким образом. Но как можно было удалить Онопко? Виктор даже при желании не мог бы сфолить на бельгийце, ведь в тот момент он находился далеко от штрафной площади…

После точного удара с пенальти от Ханса-Петера Ленхоффа счёт стал 3:1 в пользу бельгийцев. Оставалось всего 12 минут до конца игры, но «Спартак», оставшись вдесятером, был морально подавлен и не смог организовать финальный штурм. Игра, которая казалась победной, превратилась в трагедию. Команда потеряла шанс выйти в финал Кубка кубков, а для многих это поражение стало самым тяжёлым в карьере.

Особенно больно было осознавать, что команда могла бы пройти не только «Антверпен», но и «Парму» в финале. И хотя время уже не вернуть, болельщики и футболисты всегда будут помнить тот роковой вечер в Бельгии, когда судья лишил их мечты.