Как ассирийцы завоевывали Иудею

Управление древностей Израиля представило результаты исследования, проведенного в Иерусалиме. Оно описывает здание, обнаруженное археологами и снесенное в VIII веке до нашей эры ассирийцами. Открытие проливает свет на политическую обстановку того времени.

Как сообщает Live Science, археологи нашли вещественные доказательства осады Иерусалима войсками ассирийцев. Из письменных источников известно, что в 701 году до нашей эры царь Ассирии Сеннахирим предпринял военный поход на Иудею, где правил царь Езекия.

Считается, что Езекия отказался платить дань Ассирии, и Сеннахирим, считавший царя Иудеи своим вассалом, решил подавить восстание. Военный поход складывался удачно для ассирийцев. Они сумели завоевать большую часть Иудеи.

Затем они осадили Иерусалим, но по каким-то причинам город так и не взяли. Еврейская Библия описывает причину так: "Ангел Господень вышел и умертвил сто восемьдесят пять тысяч в ассирийском стане". Однако ассирийские письменные источники предлагают совершенно иную версию, согласно которой осада была снята после того, как Езекия заплатил огромную дань.

В рамках нового исследования археологи раскопали в Иерусалиме административное здание, которое использовалось для сбора налогов в те времена, когда Ассирия напала на Иудею. Здание несколько раз перестраивалось в течение седьмого и восьмого веков до нашей эры.

Археологи установили, что в восьмом веке до нашей эры оно использовалось как центр сбора налогов для царя Езекии. На это указали сохранившиеся кувшины. На поверхности сосудов имеются надписи, указывающие на то, что они были собственностью Езекии.

Соответственно, и их содержимое было собственностью царя. Как пояснила руководитель раскопок Нерия Сапир, кувшины служили емкостями для сбора налогов, поскольку многие земледельцы того времени платили налоги натуральными продуктами, в том числе зерном и оливковым маслом.

На ручках некоторых кувшинов также написаны имена людей, которые, предположительно, были сборщиками налогов. Кроме того, археологи обнаружили в раскопанном здании около 180 оттисков печатей иудейской администрации. На оттисках часто встречается слово "царь".

Раскопки показали, что когда Сеннахирим вторгся в Иудею, его войска разрушили найденное здание и превратили его в груду обломков. На то, что разрушение было намеренным, указал анализ камней: крупные камни были извлечены из фундамента и уложены поверх более мелких камней.

"Мы интерпретируем это как заявление ассирийского царя, как политико-дипломатическое послание жителям данного региона о том, кто на самом деле здесь главный", - говорится в заявлении Израильского управления древностей.

Послание означало, что Езекии было позволено оставаться царем Иудеи, но ассирийцы начали сами взимать налоги с территории вокруг Иерусалима.