Приметы и поверья на 16 октября: что нельзя делать в день Дениса Позимнего?

16 октября по народному календарю отмечается день Дениса Позимнего. Предки считали, что в этот день потусторонние силы проводят шабаш, и старались не выходить из дома.

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На Дениса Позимнего нельзя было оставлять окна и двери открытыми. Иначе злые духи могли проникнуть в дом и похитить детей. Также 16 октября запрещалось смотреться в зеркало, подбирать на дороге деньги, выбрасывать мусор в вечернее время.

В день Дениса Позимнего предки старались не говорить слово «нет». Они верили, что если сказать его, можно сильно разругаться с любимым человеком. Угрозу 16 октября могут представлять и любые изменения внешности, поскольку они могут повлиять на судьбу.

16 октября на Руси проводили различные обряды от злых духов. Например, предки брали три угля и немного соли, растворяли это в святой воде и обрызгивали одежду одежду.

Согласно приметам, если 16 октября птицы собираются в стаи, будет ненастье. Если полевые мыши проникли в дом, зима будет суровой. Ясная погода на Дениса Позимнего говорила о том, что морозов не будет еще две недели.