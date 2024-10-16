«Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры» — с таким неожиданным сообщением iPhone 15 Pro обратился к программисту из Нью-Йорка, сообщив ему о расставании с его девушкой. И всё это произошло благодаря искусственному интеллекту.

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Редакция RuNews24.ru обратилась за комментарием по ситуации к IT-эксперту кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексею Ермакову. Эксперт отметил, что в этой ситуации нет ничего удивительного.

История такая, что в свой день рождения Ник Сприн увидел на экране своего телефона необычное уведомление:

«Больше не в отношениях, хочет забрать вещи из квартиры».

Это сообщение было составлено ИИ-помощником Apple Intelligence, который прочитал несколько сообщений, написанных бывшей подругой Нику, и сделал краткий пересказ.

«То, что технические устройства отслеживают активность пользователей, уже давно не является новостью. Зачастую эти данные после обработки рекомендательными системами используют для таргетированной рекламы. Поэтому в данном случае нет ничего удивительного, кроме того, что Apple, не опасаясь претензий, демонстрирует столь открытое вмешательство в личную жизнь клиентов. Такое поведение заставляет предположить, что они проверили юридическую безопасность для себя подобных сервисов и вполне вероятно, что вскоре возможны и абьюзивные отношения со стороны подобных компаний к своим клиентам. Так сказать, дело совы "Дуолинго" нашло подражателей», - сказал собеседник редакции.

(Поясним: «Дуолинго» — один из самых популярных сервисов для изучения иностранных языков в мире. Главный персонаж приложения — зелёная сова Дуо, которая мотивирует пользователей возвращаться к занятиям каждый день и выполнять задания. Однако в интернете можно найти и негативную информацию о Дуо. В различных сообществах пользователи описывают её как угрожающую, манипулятивную, навязчивую и даже способную на преследования, лишь бы пользователи прошли урок английского языка)

Стоит отметить, что некоторые пользователи в интернете усомнились в правдивости этой истории. Однако, по словам Сприна, всё произошло на самом деле. Поскольку переписка была глубоко личной, программист не мог однозначно оценить роль искусственного интеллекта в этом событии. С одной стороны, Apple Intelligence вёл себя как хладнокровный ассистент, добавив отстранённости в неприятную ситуацию. С другой стороны, этот случай всё равно казался нереальным, как будто из фантастических антиутопий.

Известно, что функция Apple Intelligence пока находится в режиме тестирования. Компания создала её для того, чтобы пользователь мог получить сжатое изложение объёмных переписок, состоящих из десятков сообщений, в том числе из разных чатов. Однако мрачные оповещения о жизненных трудностях не входили в планы разработчиков.