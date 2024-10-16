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Мужчине вернули украденный 10 лет назад семейный альбом с помощью одной подписи к фото

В США журналисты вернули мужчине старый семейный альбом, украденный со склада его матери 10 лет назад. Об этом сообщает издание Alaska News Source.

Мужчине вернули украденный 10 лет назад фотоальбом благодаря подписи к фото
© Lenta.ru

Поиски владельца альбома начались с того, что некая Кристин Отутоа посетила комиссионный магазин. Там она и нашла этот предмет и купила за четыре доллара (388 рублей). Дома Отутоа рассмотрела покупку и обнаружила, что в ней сохранились «бесценные воспоминания», в том числе свадебные фотографии 1960-х годов. По словам женщины, она не знала, специально ли владельцы избавились от альбома, поэтому решила найти их.

Около года Отутоа тщетно занималась поисками, пока не обратилась за помощью к редакции Alaska News Source. Ее сотрудники изучили альбом и обратили внимание на одну из подписей к фотографии. В ней было имя, с помощью которого журналисты и вышли на владельца предмета — жителя Аляски Аллена Латуска.

Мужчина рассказал, что последний раз видел альбом на складе его матери, до того как его взломали и вынесли из него часть вещей. Он поблагодарил Отутоа за то, что она не выбросила фотографии.

«Они бесценны, и я бы с радостью вернул ей четыре доллара», — признался Латуска.

Ранее сообщалось, что женщина из США разглядывала старые фото и обнаружила себя рядом с мужем на снимке из детского сада. Оказалось, что супруги ходили в одну группу яслей в раннем детстве.

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