Из грязи в князи. Как бывший бездомный стал чемпионом и мультимиллионером

19 октября 2024 года Фрэнсис Нганну выйдет на ринг в рамках крупного турнира PFL в Эр-Рияде. Его соперником станет действующий чемпион лиги Ренан Феррейра. Этот бой станет первым для Нганну по правилам ММА после двух с половиной лет отсутствия. Для фанатов единоборств этот поединок – долгожданное возвращение звезды. Однако жизнь камерунского Хищника далеко не всегда была яркой.

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История Фрэнсиса Нганну – это настоящий пример того, как человек может преодолеть любые жизненные трудности ради своей мечты. Родившись в бедной камерунской деревне Батье, Фрэнсис столкнулся с нищетой с самого детства. Его семья жила на грани выживания, и в юном возрасте Нганну уже начал работать, чтобы помочь своим близким.

Несмотря на усталость после тяжёлых рабочих дней, вечерами он упорно тренировался, надеясь однажды стать профессиональным боксёром. Его кумиром был легендарный Майк Тайсон, и именно стремление к боксу стало той искрой, которая зажгла огонь в его душе. Причём решение заняться спортом он принял только в 22 года, что само по себе является очень поздним стартом.

Разумеется, он осознавал, что в бедной деревне Камеруна боксёром не стать. Для достижения своей мечты Нганну пришлось потратить ещё четыре года, чтобы накопить деньги на поездку и отправиться в Европу. Однако это оказалось совсем не просто. Сначала ему пришлось пережить тяжёлую болезнь – гепатит В, который серьёзно задержал его планы. Но, несмотря на все преграды, он продолжал копить деньги и настраиваться на переезд во Францию.

На пути в Европу Нганну оказался в Марокко, где его ждали новые испытания. Без работы, без средств на существование он был вынужден жить в лесах, прятаться от полицейских и несколько недель обходиться без душа. Еда была роскошью, и всё, что у него было – это мечта и огромное желание изменить свою жизнь. Нганну часто вспоминал, что в эти моменты от него буквально воняло, как от мусорного контейнера. Это было дно, но именно эти тяжёлые времена закалили его характер.

Попытка пересечь границу нелегально стала одним из самых опасных моментов в его жизни. Он вместе с другими эмигрантами отправился в Европу на надувной лодке. Плыли на руках, не зная, удастся ли им добраться до берега. Но, несмотря на все сложности, Нганну оказался в Париже. Без денег, без жилья, но с большой мечтой.

Жизнь в Париже не принесла Нганну облегчения. Он был вынужден искать приют в домах для эмигрантов, но условия там были настолько ужасны, что он предпочитал спать на улице, позже обзаведясь спальным мешком. Каждый день становился для него новым испытанием, но Фрэнсис не сдавался. Он брался за любые работы, чтобы хоть как-то сводить концы с концами: мойка машин, охрана в ночных клубах – любое дело, лишь бы заработать хоть немного денег.

И вот однажды, решив попытать удачу, Нганну направился в спортзал, где заявил, что у него нет денег, но он хочет тренироваться. Его желание и сила духа произвели впечатление на владельца зала, и Фрэнсису разрешили заниматься бесплатно. Именно здесь судьба наконец-то повернулась к нему лицом. Ему предложили попробовать себя в смешанных единоборствах, но Нганну поначалу отказался, так как мечтал о боксе. И всё же его уговорили заняться именно ММА.

Новые знакомства, упорные тренировки и настойчивость сделали своё дело. Люди, увидевшие в нём потенциал, помогли ему с оформлением документов и получением рабочей визы. Вскоре он дебютировал в ММА, где быстро завоевал внимание публики благодаря своей мощи и агрессивному стилю. Это позволило ему вскоре отправиться в США, где его заметил президент UFC Дана Уайт.

Так началось восхождение Нганну в мире смешанных единоборств. Декабрь 2015 года стал поворотным моментом для Фрэнсиса Нганну. Дебютировав в UFC, он сразу показал, что пришёл всерьез и надолго. Его первым соперником стал Луис Энрике, которого Нганну нокаутировал во втором раунде, показав впечатляющую силу и агрессию.

После этого камерунец одержал пять побед подряд. Среди его соперников оказались такие опытные бойцы, как Андрей Орловский, Кёртис Блэйдс и Алистар Оверим. Победа над последним стала знаковой: его нокаут признали лучшим в 2017 году, что сделало имя Нганну известным во всём мире.

В январе 2018 года Нганну получил возможность сразиться за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Его соперником на UFC 220 стал Стипе Миочич, опытный боец и на тот момент действующий чемпион. Несмотря на огромные ожидания от Нганну, Миочич доминировал большую часть боя и победил единогласным решением судей. Это стало серьёзным ударом для Фрэнсиса.

Спустя полгода, в июле 2018-го, Нганну потерпел ещё одно поражение – на этот раз от Деррика Льюиса на UFC 226. Пассивный бой вызвал критику даже от президента UFC Даны Уайта, что лишь усилило давление на Нганну. Однако, как показывает история, он был способен восставать после падений.

В конце 2018 года Хищник показал, что способен вернуться с триумфом. Он нокаутировал Кёртиса Блэйдса во время их повторной встречи на UFC Fight Night 141 в первом раунде. За этим последовали ещё три победы, включая триумф над именитыми бойцами Кейном Веласкесом, Жуниором дос Сантосом и Жаирзиньо Розенстрайком.

Реванш для Нганну состоялся в марте 2021 года на UFC 260, когда он снова встретился со Стипе Миочичем. Но на этот раз ситуация была совсем иной. Нганну доминировал в бою, нокаутировав Миочича во втором раунде и наконец став чемпионом UFC в тяжёлом весе. В январе 2022 года Нганну защитил свой титул в поединке против Сирила Гана. Камерунец одержал победу единогласным решением судей. Это была кульминация его спортивного пути, хотя, казалось бы, на этом всё только начиналось.

Однако гонорары в UFC его не устраивали. Несмотря на победы, Нганну не чувствовал себя оценённым по достоинству. За победу над Стипе Миочичем, по разным оценкам, «Хищник» заработал около $ 600 тыс. Неплохо для человека, который когда-то был бездомным, но всё же очень далеко от тех сумм, которые получают чемпионы по боксу.

Этот контраст всегда возмущал Нганну: бойцы UFC, даже лучшие, зарабатывали «копейки» по сравнению со звёздами бокса. А ведь его мечта всегда была связана именно с рингом, а не с ММА. Стремление к справедливости и желание заработать больше толкнули Нганну на решительный шаг – уйти из UFC, открыв перед собой новые возможности в мире бокса.

После этого он подписал выгодный контракт с другой организацией PFL. Там ему предоставили возможность выступать как в ММА, так и в боксе, что оказалось отличной возможностью для Фрэнсиса.

И хотя в PFL ему ещё предстоит дебютировать по ММА, на боксёрском ринге его уже ждали чемпионы. В октябре 2023 года он сразился с Тайсоном Фьюри, проиграв тому раздельным решением судей. Однако поединок был крайне упорным, и Нганну даже отправил Фьюри в нокдаун. В марте 2024 года Нганну встретился с Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

Несмотря на поражения, эти бои стали для Нганну настоящим триумфом в финансовом плане. За два поединка он заработал около $ 50 млн. Это огромные деньги по сравнению с его гонорарами в UFC. Фрэнсис Нганну стал не просто бойцом, но настоящей мировой звездой, реализовавшей свои самые заветные мечты.

История Фрэнсиса Нганну – это вдохновение для миллионов людей по всему миру. От бездомного, который спал на улицах Парижа и пах мусоркой, до чемпиона UFC и мультимиллионера. Его жизнь была полна испытаний, но он не сдавался. Нганну показал, что значит верить в свою мечту и идти к ней, несмотря на все преграды. Как бы ни сложилась его дальнейшая карьера, он уже является примером того, что даже самые амбициозные цели могут стать реальностью, если не отступать и работать над собой.