Приметы на 18 октября: В этот день нельзя выносить мусор

В этот день православные христиане вспоминают о великомученице Харитине. Она жила в IV веке в Черноморском городе Понт. Рано став сиротой уверовала в Христа. И пострадала за свою веру от язычников. В народном календаре день Харитины часто именуют Первые холстины. С этого времени начинали ткать холсты, валять валенки и плести лапти. Расскажем, какие еще есть приметы на этот день.

К этому дню полевые работы были, как правило, уже закончены, поэтому начиналась подготовка одежды и обуви к долгой и холодной зиме. Сотканную в этот день первую ткань называли "животворной". По традиции ее дарили новорожденным или невестам. Считалось, что эта материя убережет своего хозяина от сглаза и коварства нечистой силы. Небольшие кусочки этого полотна закладывали на счастье в фундамент нового дома или клали под порог избы.

В этот день нельзя было бездельничать, чтобы не спугнуть удачу и не потерять достаток. Запрещалось в этот день вести пустые разговоры и ругать кого-то.

Не надевали в этот день одежду темного цвета. Еще одна примета была специально для жен, им запрещалось надевать мужскую одежду или обувь, даже фартук или валенки. Считалось, что так на супругу свалится по разным причинам вся забота о доме. Обязательно в этот день мыли всю посуду, чтобы не ссориться, а вот мусор не выносили - с ним и счастье можно выкинуть.

По погоде в этот день делали прогноз на ближайшее время: облака идут против ветра - жди похолодания, вороны в небе кружатся - скоро пойдет снег. Если в лесу деревья трещат - жди потепления и ясной погоды.