Тайна внезапной смерти второго человека в Советской России

Революция первыми убивает своих сыновей. Это азбучная истина, закономерность, которая коснулась и людей, ввергнувших Российскую империю в бездну революции и Гражданской войны. Одной из ее первых жертв, стал Яков Свердлов, о причинах смерти которого историки спорят до сих пор.

Сын жулика

Родился Яков Свердлов в Нижнем Новгороде. Днем его отец чинил обувь, а по ночам рисовал нужным людям поддельные паспорта и иные документы. Кроме того, он на заказ вырезал печати и штампы. Не удивительно, что его сын, с детства наблюдая за нелегальной деятельностью отца, впоследствии стал революционером. За свои 33 года жизни Яков Свердлов умудрился 14 раз отсидеть в тюрьме. При этом в ходе революции 1905 года он - двадцатилетний юноша - уже руководил июльскими событиями в Петрограде.

В 1913 году Яков Свердлов оказался в одной ссылке в Туруханском крае вместе с Иосифом Сталиным. Своего «коллегу» Яков откровенно не любил, считая его простоватым мужиком по сравнению с ним – интеллигентом, хотя оба были сыновьями простых сапожников. Сталин даже назвал свою собаку Яшкой, чтобы позлить Свердлова, чье лицо всегда имело кислый вид.

Второй человек в партии

После революции Яков Свердлов первым возглавил ВЧК, а затем стал председателем ВЦИК – вторым человеком в стране после Ленина. Кстати, характерный облик чекистов - черные кожаные куртка, штаны и сапоги - появился благодаря любви к подобному облачению Якова Свердлова. Приобретая все большую власть, Свердлов расставлял на руководящие посты по всей стране своих людей. Не удивительно, что вскоре он стал сильно мешать не только остальным старым большевикам, но и самому Ленину. И вдруг в 33 года, в самом расцвете сил, Свердлов неожиданно умирает.

Внезапная смерть

Необходимо отметить, что Свердлов, несмотря на годы, проведенные в тюрьмах и ссылках, имел великолепное здоровье и практически не болел. Даже зимой он ходил в легком пальто, без шапки; на сон отводил не более пяти часов. При этом Свердлов неизменно заявлял, что никогда не устает и не болеет. Это было правдой. Но тем не менее 16 марта 1919 года Свердлов умер от … простуды. Невероятность данного диагноза даже в те годы поразила многих. 7 марта в Орле Свердлов произнес на лютом морозе речь, затем вернулся в Москву и слег с температурой 39-40ºC, сопровождавшейся лихорадкой.

10 марта Ленину доложили о болезни соратника. Причем жена Свердлова утверждала, что ее муж, будучи больным, передал Ленину некую секретную бумагу о каком-то вопиющем должностном преступлении. О ком сообщалось в рапорте, неизвестно. Но на следующий день к Свердлову прислали врача по рекомендации Ленина - Ф.А. Гетье. До 15 марта Яков Свердлов, не взирая на болезнь, интенсивно работал. Утром 16 марта он в горячке по всему дому стал искать какие-то бумаги, но не нашел. К больному приехал Ленин, они о чем-то беседовали в течение получаса, а спустя 15 минут после отъезда вождя Свердлов умер. Данный калейдоскоп событий выглядят как минимум странно.

Вопросы без ответов

После смерти Свердлова у историков возникло множество вопросов. Почему некролог вышел только в двух малотиражных газетах, хотя скончался один из высших руководителей государства? Почему не было консилиума врачей? Почему больного лечили дома, хотя в те годы уже работал кремлевский стационар? Было непонятно, как больной с жуткой температурой, воспалением легких и гриппом накануне смерти провел заседания Оргбюро, Президиума ВЦИК и Совнаркома. Это и здоровому-то человеку тяжело сделать.

Создавалось впечатление, что либо диагноз был поставлен неверно, либо больного сознательно не лечили, загнав, как лошадь, до смерти. При этом в стране хорошо знали, что набравший власти инициативный Свердлов ощутимо теснит Ленина, беззастенчиво забирая у него бразды правления. Вероятно, за это Свердлов и поплатился. Возможно, во время последнего визита к больному Ленин сказал ему нечто из ряда вон выходящее, что и убило его потенциального конкурента.