Как появились и от чего могут защитить шапочки из фольги

Шапочка из фольги — популярный интернет-мем, неразрывно связанный с теориями заговора. Для рядового пользователя сети — это бородатая, но еще актуальная шутка, но для конспирологов — реальный способ защиты от космических лучей, экстрасенсов, читающих мысли и управляющих сигналов рептилоидов. Как появились эти головные уборы и могут ли они на самом деле защитить, хоть от чего-нибудь?

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Известно, что в каждой шутке всего лишь доля шутки. Касается это и пресловутых шапочек из фольги. Их изобрели во второй половине 20 века… медики, и именно для защиты от излучения. В 1988 году израильские врачи использовали фольгу, чтобы защитить голову от потолочных инфракрасных излучателей. Для этого они просто обернули этим материалом соломенные шляпы.

Замеры температуры показали, что голова под обычной шапочкой врача, работающего под излучателем, нагревается до 52 градусов по Цельсию! В шапочке же из фольги и соломы температура не поднималась выше 37 градусов. Получается, как минимум от излучения инфракрасного спектра такой головной убор защищает.

Фольга изучена достаточно хорошо. Известно, что она может частично блокировать длинные, средние и ультракороткие волны. А вот волны сверхдлинного диапазона успешно пропускает. Но даже чтобы защититься от средних или ультракоротких волн, нужно использовать несколько слоев и накладывать их так, чтобы не оставалось ни малейшего зазора.

Может быть еще хуже

Если в шапочке будет отверстие, то она только усилит действие излучения. В 2005 году группа исследователей изучила такие шапочки и пришла к тревожному выводу. Неправильно изготовленная защита работает как усилитель радиоволн. Даже если передающая антенна находится на большом расстоянии, шапочка из фольги может усилить сигнал на частотах 2,6, 1,2 и 1,5 ГГц.

Так что шапочка из фольги эффективна только в качестве защиты от инфракрасного излучения. А вот от телепатов, рептилоидов и космических лучей она не спасет. Более того, неправильно изготовленный девайс только усилит воздействие и поможет злодеям прочесть мысли или подавить волю. Вполне возможно, что слухи о чудодейственных свойствах фольги распространяют ее производители.