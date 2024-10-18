Дворец невероятного римского богача III века нашли на Сицилии

На юго-востоке Сицилии, недалеко от города Виццини, группа ученых из Геттингенского университета (Германия) обнаружила остатки роскошной древнеримской виллы, которая была центром процветающей сельской усадьбы, а может быть даже целого поселка.

Разведка с воздуха

Первые признаки существования древнего поселения были обнаружены благодаря геофизической разведке. Ученые заметили аномалии в магнитном поле, которые указывали на наличие подземных сооружений. Последующие раскопки полностью подтвердили эти предположения.

Элитное жилье

Центром усадьбы была большая вилла площадью около 13 на 30 метров. Ее главной достопримечательностью стала великолепная мозаика, украшавшая пол одной из комнат. Хотя часть мозаики была повреждена со временем, сохранившиеся фрагменты позволяют представить ее былое великолепие.

Жизнь в римской усадьбе

По мнению ученых, вилла была построена между II и IV веками нашей эры и принадлежала зажиточному римлянину. Об этом свидетельствуют не только роскошная отделка, но и найденные рядом фрагменты дорогой керамики и остатки фонтанов с мраморными чашами. Жители усадьбы вели достаточно комфортный образ жизни. Они пользовались всеми благами цивилизации того времени: у них были водопровод, отопление и, возможно, даже библиотека.

Ученые предполагают, что выбор места для строительства усадьбы был неслучаен. Вероятно, это место играло важную роль в торговле. Здесь могли располагаться склады или логистические центры, через которые проходили торговые пути. Также вполне вероятно, что в окрестностях жили и другие представители знати. Это покажут дальнейшие раскопки.