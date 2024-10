Какие русские молочные продукты больше всего пугают европейцев

За рубежом наслышаны о русских матрешке и водке (многие попробовали и не раз этот напиток), знают о наших самоварах и валенках. Американцев и европейцев уже не поражает любовь русских к быстрой езде, и даже наши пельмени они смогли полюбить. Но есть еще простые, на первый взгляд, вещи, которые иностранцев шокируют – как в положительном, так и отрицательном смыслах.

К таким вещам относятся русские молочные продукты. Первое, что удивляет зарубежных гостей, это обилие видов молочной и особенно кисломолочной продукции в России. Английский журналист Фрэнсис Мерсон, несколько раз побывав в России, больше всего восхищался кефиром, ряженкой, варенцом. По его словам, нигде в мире больше такого нет. А еще у себя в Англии Фрэнсис пытался приготовить молочный суп с вермишелью, которым его угощали в Москве. По его словам, у него ничего не получилось.

«Наверное, я что-то делаю не так», – сокрушался журналист.

Несколько раз посещал Россию испанец Хавьер Гарсия. Первыми блюдами, которые его покорили в нашей стране, были супы и пельмени. Хавьер был уверен, что ничего вкуснее не ел, пока… не попробовал сырники. Теперь испанец готовит их сам. Каждое утро на завтрак.

Кстати, по версии портала Business Insider, русские сырники вошли в топ-25 мировых десертов.

Но не все испытывают только положительные эмоции от русских молочных продуктов. Многие американцы не переносят вкус нашего цельного молока. Они его считают сырым, необработанным. Дело в том, что в США наиболее распространено ультрапастеризованное молоко, которое продается в пяти или семилитровых канистрах. А от российского, которое ближе к натуральному, у многих просто болят животы.

Хотя болеть они могут совсем не от «натуральности» продукта, а как раз наоборот. Так, французский инженер Жюльен Бриссо искренне не понимает, почему во Франции в магазинах практически все продукты хорошего качества, а в России, к примеру, качественные сыры, – это роскошь и стоят они очень дорого.

У итальянца Джузеппе Стайано русская жена. Он часто приезжает с ней в Россию. Удивляет его «молодость» наших сыров. Если пармезан должен выдерживаться минимум 12 месяцев, почему его продают девятимесячным? Сыр не может быть готовым в такой срок, уверен итальянец.

Иностранцы любят на всевозможных интернет форумах делиться своими впечатлениями от зарубежных поездок. Отдельно обсуждаются манера одеваться, питание, образ жизни и другое. Вот как на сайте Tell me about Russia рассказывают о любви русских к молочным продуктам.

«Они едят их, как кошки», – уверяет автор одного из постов, – некоторые вообще употребляют густую массу, они называют ее сметаной. А еще сливочный сыр – в России он называется творог. Там пьют напиток, похожий на йогурт, под названием кефир».

Между прочим, те из зарубежных гостей, кто «подсел» на кефир, отзываются о нем как о продукте со своеобразным вкусом, но при этом очень полезном. Тот же сайт Tell me about Russia подробно рассказывает о бактериях и грибках, которые помогают в закваске кефира, и рекомендует пить его всем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

В прямом смысле в шоке от наших всеми любимых глазированных творожных сырков практически все европейцы, которые их попробовали. На сайте Оchenporusski о творожных сырках отзываются как о закусках с сахаром и жиром, в которых тонна калорий. Автор поста предупреждает о том, что русские делают этот продукт очень привлекательным, добавляя туда шоколад, сгущенку, варенье, бисквит, и призывает держать себя в руках, чтобы не соблазниться на это обилие сластей.

На том же сайте другой автор делился впечатлением от увиденного в России. Он стал очевидцем, когда какой-то наркоман пил прямо из банки «смертельно сладкий липкий сироп». Выяснилось, что сладкий сироп не что иное, как сгущенное молоко. Иностранец уверен, что есть его может только человек, который привык употреблять сладкое в неограниченных количествах. Но уже в следующем предложении автор поста признался, что русские из сгущенного молока могут делать вареную сгущенку: