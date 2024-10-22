В музее нашли неизвестный науке артефакт начала нашей эры

Сотрудники Сибирского федерального университета, работающие с фондами музеев Красноярского края, сообщили об уникальной, по словам ученых, находке - почти двухтысячелетнем скульптурном изображении головы представителя монголоидной расы.

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О находке, сделанной буквально только что, проинформировал сегодня Telegram-канал университета: в музее "Оберег" Ужура специалисты лаборатории археологии и этнографии Енисейской Сибири обнаружили незнакомое им скульптурное изображение человеческой головы.

В СФУ отмечают, что у созданного древним скульптором лица ярко выражены монголоидные черты: характерные скулы и разрез глаз, а также широкий нос.

"Иногда археологические открытия случаются не на раскопках, а в уже готовых коллекциях", - так описали в университете еще одну особенность нынешней находки.

Обстоятельства, при которых она попала в фонд ужурского музея, ученым предстоит выяснить. А пока фигурку датируют II - IV веками нашей эры и предварительно относят к таштыкской археологической культуре.