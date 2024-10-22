Бизнес-леди бросила ребенка в аэропорту и улетела на отдых в Таиланд

Появились новые подробности громкого скандала, который в конце прошлой недели прогремел в Новосибирске. Там женщина оставила своего 9-летнего сына в аэропорту и улетела на отдых в Таиланд.

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Как рассказал Александр, бывший супруг женщины и отец ребенка, от произошедшего он сам до сих пор не может отойти. Хронология событий следующая: жительница Новосибирска, находящаяся в бракоразводном процессе, решила отправиться в Таиланд. В отпуск она собиралась улететь с сыном. Ранее Александр наложил запрет на выезд детей за границу, в том числе и 9-летнего мальчика. Ограничения должны были закончиться к моменту вылета, но вышла заминка с подтверждающими это документами.

«Я опасался за их жизнь. Боялся, что она будет на лежаке, в телефоне, а дети просто уйдут в воду без присмотра», – пояснил позицию Александр.

Он также добавил, что мать ребенка позвонила ему прямо с пограничного поста и попросила срочно предъявить недостающие бумаги о снятии запрета. Но у мужчины на руках их не оказалось. Тогда туристка заявила, что оставляет сына в аэропорту и улетает на отдых. Александр не поверил угрозам, однако чуть позже ему позвонили уже полицейские – женщина действительно отправилась в Таиланд, а мальчик ждет отца в отделении.

Александр отметил, что ситуация складывается сложная. Сын по определению суда может находиться у него только 3 дня в неделю, так что отец, сам того не желая, нарушает закон. Кроме того, все вещи мальчика в квартире матери. Она, кстати, все еще в Таиланде и судьбой сына пока не интересуется.