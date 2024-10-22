Тайные операции «Трупер»: найдена пропавшая подлодка

Несколько дней назад стало известно об обнаружении на дне Эгейского моря субмарины ВМС Великобритании «Трупер», пропавшей без вести в годы Второй мировой. Она прославилась участием в атаке на итальянские ВМС в Палермо, а ее командир был одним из самых результативных британских подводников-средиземноморцев. Однако финал истории этой субмарины восемь десятилетий оставался покрытым мраком.

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Охотник на линкоры и носитель «колесниц»

«Трупер» принадлежала к субмаринам класса Т – самым грозным подводным лодкам Второй мировой. Спроектированные как убийцы крупных военных кораблей, они могли выпустить в линкор или авианосец до 10 торпед разом. Любопытно, что «Трупер» оказалась единственной лодкой этого класса, принявшей боевое крещение еще до спуска на воду. 7 мая 1941-го она серьезно пострадала от немецких бомб прямо на стапеле верфи.

Субмарина вошла в состав флота лишь в августе 1942-го. Ее командиром стал опытный подводник Джон Рейф, ранее уже наносивший урон флоту Муссолини. Теперь же ему доверили особое задание – испытать в боевых условиях новое оружие.

Во время войны на Средиземном море британским ВМС сильно досаждали итальянские боевые пловцы. Самой громкой стала акция в Александрии 19 декабря 1941-го, когда им удалось тайно проникнуть в гавань на человеко-торпедах, несших взрывчатку, и подорвать два британских линкора прямо на якорной стоянке.

Британцы высоко оценили успех противника. На базе захваченного прототипа они достаточно быстро создали свою версию человеко-торпеды, назвав ее «колесницей». Это была электроторпеда, управляемая двумя людьми, сидящими на ней в водолазном снаряжении. Они прикрепляли боеголовку «колесницы» к днищу корабля, а затем уплывали прочь на своем подводном снаряде. Но «колесницам» требовался носитель. Для этой цели была выбрана «Трупер», на палубе которой установили три цилиндра-контейнера для транспортировки «колесниц». Такими же контейнерами, но в меньшем количестве, были оборудованы еще три субмарины класса Т.

Новогодний «подарок» итальянцам

Местом первого применения британских человеко-торпед стало Средиземное море. Во-первых, в его теплых водах операторам «колесниц» находиться было достаточно комфортно. Во-вторых, планируя высадку в Северной Африке, союзники опасались ВМС Италии, которые все еще были сильны. Поэтому требовалось вывести из строя три вражеских линкора в Таранто. Для этого «Трупер» с остальными лодками-носителями прибыла на Мальту.

Первой 28 ноября 1942-го к Таранто с «колесницами» вышла «Трэвеллер», но вскоре связь с ней оборвалась, а причины ее гибели до сих пор неизвестны. Хуже того, эта жертва оказалась напрасной. Линкоры ушли из Таранто на север – в Специю, что говорило о нежелании итальянцев бросать их в бой. Узнав об этом, британцы все равно решили атаковать базы ВМС на Сицилии и Сардинии, где целями «колесниц» должны были стать крейсеры и транспорты, снабжавшие войска «оси» в Тунисе.

Успех операции зависел от фазы луны. Во время атаки «колесницам» нужен был лунный свет, но спускать их с субмарин надо было в темноте. Поэтому акцию запланировали в ночь с 1 на 2 января 1943-го, в нужную фазу луны. 29 декабря лодки покинули Мальту: «Трупер» и «Тандерболт» шли к Сицилии, Р-311 – к Сардинии. Последняя вскоре погибла на минах, но Рейф с коллегой добрались до места. Правда, им пришлось взять 24-часовую паузу, пока воздушная разведка выясняла, в каком из портов имеются достойные цели. Вскоре она доложила, что атаковать следует базу в Палермо, где находится вражеский крейсер и множество транспортов. В итоге операция началась в ночь на 3 января.

Для спуска «колесниц» на воду подводные лодки должны были всплыть, чтобы открыть цилиндры и извлечь из них человеко-торпеды. Это была очень рискованная процедура, поскольку субмаринам приходилось стоять с открытыми люками в опасных водах, а на палубах при этом находилось много людей. Если бы в такой момент появился противник, лодки-носители стали бы для него легкой добычей.

Но все прошло хорошо. «Трупер» выпустила три «колесницы», «Тандерболт» – две, после чего боевые пловцы повели их в Палермо, а субмарины ушли на Мальту. Две «колесницы» не смогли преодолеть сетевое заграждение гавани. Троих из четырех их операторов подобрала подлодка «Анрафлд», дежурившая неподалеку, а один диверсант погиб. При проходе заграждения на третьей человеко-торпеде погиб один из членов экипажа, после чего второй взорвал ее и был взят в плен.

Куда лучше шли дела у экипажей лейтенантов Дава и Гринланда. «Колеснице» первого удалось войти в гавань, после чего Дав с напарником заминировали большой войсковой транспорт «Виминале». Гринланд и его напарник Ферриер успели прилепить к трем эсминцам магнитные мины, а затем установили главный заряд под кормой нового крейсера «Ульпия Траяно». Однако после этого четыре храбреца попали в плен к итальянцам. Последние успели снять мины с эсминцев, но заряды под транспортом и крейсером сработали. В результате «Виминале» был серьезно поврежден, а «Ульпия Траяно» – потоплен.

© "Колесница" без боеголовки // Admiralty Official Collection/Imperial War Museum

«Трупер» открывает счет

После возвращения на Мальту с «Трупер» сняли палубные контейнеры и она снова стала торпедной лодкой. Но, так как Рейф заболел, в следующий поход, в феврале, субмарина вышла с другим командиром. Она действовала в Ионическом море, но не смогла потопить ни одной цели. Ситуация изменилась в марте, когда в третий поход «Трупер» повел ее прежний командир, вернувшийся из госпиталя.

На этот раз лодку послали в Тирренское море для нападения на конвои между Неаполем и Мессиной. 10 марта Рейф атаковал конвой, потопив танкер «Россарио», после чего итальянцы сбросили на «Трупер» 57 глубинных бомб, но так и не смогли поразить ее. Спустя неделю Рейф снова добился успеха: 17 марта он перехватил у Капри конвой, следовавший из Палермо в Неаполь, и отправил на дно транспорт «Форли».

С учетом того, что ранее, командуя другой лодкой, Джон Рейф потопил два судна и миноносец, а мартовские успехи увеличили его счет до 20 тыс. т потопленного тоннажа, командир «Трупер» стал на тот момент одним из наиболее успешных британских подводников на Средиземном море. Однако развить успех Рейфу не удалось, так как в апреле итальянцы резко сократили количество конвоев, а в мае «Трупер» вновь отправили на спецзадание.

Тайные операции и Эгейское море

Весной 1943-го, когда союзники начали подготовку к высадке на Сицилии, они решили обмануть противника, внушив ему, что на самом деле собираются вторгнуться в Грецию. Для этого были проведены обманные мероприятия, включая «случайное» попадание в руки врага документов с ложными планами, фиктивные передвижения войск, ложные сообщения в радиоэфире, вербовку греческих переводчиков.

Одновременно с этим к Греции были отправлены подлодки с группами коммандос якобы для проведения разведки мест будущих десантных операций. «Трупер» была одной из этих субмарин. 22 мая она вышла с Мальты с разведчиками на борту, которые провели демонстративную высадку на остров у Пелопоннеса. В результате командование «оси» все больше верило в намерение союзников высадиться на Балканах.

Завершив задание, «Трупер» прошла ремонт в Порт-Саиде, после чего отправилась в Адриатику. В это время вместо заболевшего Рейфа лодкой командовал Гай Кларабут. Сначала он действовал безуспешно, а 22 июля чуть было по ошибке не торпедировал британскую же подлодку «Тактиан». Но фортуна повернулась к нему лицом утром 29 июля, когда Кларабут заметил субмарину, точно опознанную как вражеская. Из шести выпущенных торпед лишь одна поразила цель. Но и этого было достаточно, чтобы уничтожить итальянский подводный минзаг «Пьетро Микко», прославившийся своими транспортными рейсами в Африку, куда в 1942-м он доставил свыше 2000 т бензина.

После возвращения «Трупер» из похода на нее вернулся прежний командир. В августе Рейф повел субмарину в Эгейское море для совместных действий против вражеского судоходства с четырьмя другими однотипными лодками. Однако целей для атаки они так и не нашли. В начале сентября «Трупер» действовал там же и опять не выпустил ни одной торпеды. Единственным успехом Рейфа стали потопленные артогнем шхуна и буксир.

Пропавшая подлодка

После капитуляции Италии Адмиралтейство перевело субмарины класса Т на Дальний Восток для действий против Японии. Исключением стали лишь «Торбей» и «Трупер», оставленные в Средиземноморье.

26 сентября 1943-го Рейф получил приказ доставить на остров Эвбея трех разведчиков – грека и двух британцев. 30 сентября задание было выполнено, после чего 3 октября «Трупер» приказали следовать к острову Кос, на который высадился немецкий воздушный десант.

Чтобы не допустить снабжения немецких десантников морем, к Косу были подтянуты пять подлодок, включая «Трупер». Однако Рейф вскоре перестал выходить на связь. Вероятно, последним, кто его видел, был пилот немецкого самолета, 4 октября доложивший о субмарине в надводном положении у острова Аморгос. После этого «Трупер» пропала без вести вместе со всем экипажем из 63 человек.

Более 80 лет судьба этой субмарины оставалась неизвестной. Лишь 6 октября этого года было объявлено, что греческая поисковая группа во главе с Костасом Токтаридесом обнаружила «Трупер» на глубине 253 м у острова Донуса в Эгейском море. Это был район, где Джону Рейфу было приказано находиться с 6 по 9 октября 1943-го.

Подлодка разбита на три части. Ее люки открыты, а носовые рули находятся в убранном, походном положении. Это позволяет предположить, что в момент гибели «Трупер» шла на поверхности. Вероятнее всего, она подорвалась на мине и затонула. Лодка могла погибнуть на одной из магнитных якорных мин, установленных немецким минзагом «Драхе» 26 сентября 1943-го. Однако из немецких документов следует, что в то время «Драхе» ставил мины в другом месте у острова Сирос. Поэтому вопрос об истинных причинах гибели субмарины «Трупер» остается открытым.