Таинственное захоронение: археологи обнаружили «могилу вампира»

Археологи обнаружили могилу человека, захороненного с применением ритуалов против вампиризма. Раскопки проводились в Кырджалийской области на юге Болгарии, в районе фракийского города Перперикон, сообщает агентство BTA.

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«Таинственное захоронение будет открыто для СМИ в среду. Тогда вы увидите, как они защищали человека и что положили в могилу», – заявил руководитель археологической экспедиции профессор Николай Овчаров.

По его словам, в 2013 году в Перпериконе было обнаружено вампирское захоронение, в левой части которого находился скелет с наконечником плуга.

Ранее польские археологи обнаружили могилу ребенка-вампира в базилике Рождества Пресвятой Девы Марии в окрестностях города Хелм в Люблинском воеводстве. Захоронение сделано в период раннего Средневековья и датируются примерно XIII веком.