Жительница Рязани собиралась в магазин, но незапланированно родила

В Рязани у местной жительницы случились незапланированные роды, когда она собиралась за покупками. Об этом рассказали в пресс-службе Рязанского областного перинатального центра.

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По словам медиков, женщина собиралась в магазин, чтобы докупить вещи к моменту появления ребенка, когда у нее начались потягивающие ощущения внизу живота. Сначала она проигнорировала сигналы, но потом все же решила вызвать скорую. Бригада установила, что роды уже начались, и предложила пациентке пройти в машину, чтобы ее можно было довезти до больницы. Но рязанка уже не могла никуда идти и через непродолжительное время родила дома. Фельдшеры скорой приняли мальчика весом 3070 граммов. Вместе с мамой новорожденного доставили в центр, где врачи оценили состояние младенца как удовлетворительное. Пока ребенок находится под наблюдением специалистов, но через несколько дней уже сможет вернуться домой.

Сотрудники роддома пожелали женщине и ее ребенку здоровья, а также восхитились тем, что она не растерялась в «неординарной ситуации».