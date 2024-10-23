«После нас хоть потоп». Как распутничал любвеобильный король Людовик XV

Все мы привыкли к тому, что гаремы и наложницы относятся к восточному колориту. Разве возможно такое в Европе, учитывая складывающиеся там веками религиозные и культурные традиции? Оказывается еще как! Причем дело было не в глухом раннем Средневековье, на задворках цивилизации, а в просвещенном XVIII веке, в Париже, считавшемся центром наук и искусств.

© Риго Гиацинт. Портрет Людовика XV, 1730 г.

Французский король Людовик XV из династии Бурбонов, правил Францией с 1715 по 1774 год. На престол монарх вступил совсем юным, в пятилетнем возрасте, и первое время все заботы, касающиеся управлением королевством, лежали на плечах регента, Филиппа Орлеанского. Но даже после того, как пришлось самому взять в руки управление страной, Людовик не проявлял особого усердия, интересуясь больше развлечениями, чем государственными делами.

В отличие от политики, к делам сердечным Людовик XV испытывал большой интерес. За его длительное правление при дворе сменилось множество фавориток, которые имели большее влияние на короля, чем его законная супруга, и без малейшего сомнения вмешивались в самые серьезные государственные дела. За свое любвеобилие король получил прозвище Возлюбленный, с которым и вошел в историю.

Важным моментом в жизни легкомысленного короля стало знакомство в 1745 году с Жанной-Антуанеттой Пуассон. Эта женщина, известная в истории как маркиза де Помпадур, из обычной любовницы быстро превратилась в самую влиятельную даму королевства, постоянную советчицу короля и помощницу в его многочисленных любовных приключениях.

Сам король сравнивал фаворитку с ледяной статуей, полностью лишенной темперамента, но маркиза де Помпадур хорошо изучила Людовика и умело манипулировала им, пользуясь его слабостью к женщинам. По сути, эта женщина превратилась в королевскую сутенершу.

© Франсуа Буше. Светловолосая одалиска. Считается, что на картине изображена Луизон Морфи — одна из юных любовниц короля

Не имея возможности удерживать возле себя монарха своим женским обаянием, она активно поставляла ему любовниц. Маркиза тонко чувствовала ситуацию и умело плела придворные интриги — только очередная пассия становилась опасно близкой к королю, женщина тут же находила возможность удалить ее из окружения Людовика.

© Франсуа Буше. Маркиза де Помпадур

Французский король сочетал в себе неудержимую любовь к слабому полу с паническим страхом подхватить «дурные болезни». Поэтому для короля подбирали совсем юных, невинных девушек, которых изолировали в 12-14 лет и тщательно готовили к выполнению высокой миссии. Попадали юные особы в сети к сластолюбцу в короне разными путями — одних покупали в бедных семьях или выменивали у обедневших дворян на различные привилегии, других просто брали ко двору с согласия родственников, что считалось великой честью.

«Ведомый горячей любовью к священной королевской персоне, я имею счастье быть отцом очаровательной девушки, настоящего чуда свежести, красоты, молодости и здоровья. Я был бы счастлив, если бы Его Величество соблаговолил нарушить ее девственность. Подобная милость была бы для меня ценнейшим вознаграждением за мою долгую и верную службу в армии короля…»

Такие строки были в одном из писем, которым один из французских дворян предлагал свою дочь своему распутному королю.

Девушки попадали в так называемый «Олений парк» — особый квартал обширного Версальского парка, куда имел доступ только король и его доверенные лица. Свое название это место получило еще при Людовике XIII, так как в этом месте находился лес, где король со свитой охотился на оленей.

В специально построенном в парке небольшом дворце, девочки не просто жили в ожидании, пока их не призовет в свои покои король. Им давали отличное по тем временам образование, преподавая этикет, иностранные языки, основы религии, а также обучая со вкусом одеваться, использовать косметику и обольщать искушенного в любовных делах короля. Король лично следил за жизнью своих подопечных, подбирал им наряды и даже купал.

Век таких любовниц при дворе был недолог — уже в 17-18 лет Людовик терял к ним интерес и выдавал замуж. Можно сказать, что король поступал благородно — он сам выбирал девушке мужа и лично обеспечивал ей внушительное приданное. Именно поэтому такая судьба прельщала очень многих.

© Жанна Дюбарри

Чем старше становился Людовик XV, тем моложе были его любовницы. Стареющий монарх все больше боялся заболеть и дошло до того, что в гарем начали принимать 10-12 летних девочек. Однако все предосторожности были напрасны, ведь если что-то предначертано судьбой, то этого не избежать. После смерти в 1764 году маркизы де Помпадур, место сводницы при дворе заняла другая фаворитка — Мари Жанна Бекю, графиня Дюбарри. Именно она случайно или с умыслом прислала старому королю юную любовницу, больную оспой, которая заразила Людовика.

Фаворитка после смерти короля была заключена в монастырь, но пробыла там чуть более года. Помилованная, она смогла вернуть себе поместье, подаренное Людовиком XV в котором и провела остаток жизни. Во время революции Дюбарри была казнена в Париже на гильотине, за связь с жирондистами.