Черный день: почему 24 октября в России никогда не стартуют ракеты

Сегодня на космодроме Байконур особый день. На 24 октября никогда не назначают пуски. В этот день вообще не выполняют на стартовых площадках никаких серьезных работ. Почему?

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24 октября 1960-го на Байконуре проводились летные испытания баллистической ракеты Р-16. Председателем Госкомиссии был Главком ракетных войск, Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Техническим руководителем - Михаил Янгель. Но ракета на старте взорвалась. Заживо сгорели десятки человек, в том числе маршал Неделин.

Что тогда произошло, корреспонденту "РГ" в свое время рассказала в интервью дочь главного конструктора стратегических ракет Михаила Янгеля - Людмила Янгель.

- Катастроф при испытании новой техники было много. И у нас, и в Америке. Просто не о всех наших сообщали, - делилась Людмила Михайловна. - Летные испытания - операция гигантская, в создании ракет задействовано огромное количество предприятий. Получилось так, что одну из схем системы управления смежники просмотрели. Возникли проблемы, но их решили устранить, не снимая уже заправленную ракету со старта. И - повернули часовой механизм. Предусмотреть именно этот момент было невозможно. Неделин сидел на расстоянии метров ста от заправленной ракеты. Офицеры стояли рядом: как уходить, когда главком сидит?!

Академик Черток говорил, что всему виной была спешка.

Людмила Янгель: И спешка в том числе. Обстановка международная была очень тяжелая. Вышло специальное постановление об ускорении разработки этой машины. Работали по три смены. Когда спали - не понятно. Гнали, гнали, гнали...

Отец тогда лично докладывал Хрущеву по телефону?

Людмила Янгель: Да. Хрущев спросил: "А вы почему остались живы?". Отца спасло то, что он покурить отошел.

Как отец это все перенес?

Людмила Янгель: Он пытался бросаться в этот огонь, искал Неделина. Его буквально держали. Там была колючая проволока. Люди пытались через нее перелезать. Горящие факелы бежали. Фильм документальный жуткий остался. Те, кто перелезал, а там три или четыре метра высотой бетонные конструкции, ломали себе руки, ноги.

Это операторы снимали?

Людмила Янгель: Они всегда снимают. Отец надышался парами азотной кислоты. Сразу после комиссии полетел в Киев, докладывать в ЦК Украины. Оттуда на самолете в Днепропетровск. Не заезжая домой, в обком партии. И там свалился с инфарктом. Ему было 49 лет. Когда мы приехали в больницу, я навсегда запомнила: руки обожженные, с трудом карандаш держал. Его отпаивали молоком. Человек, который зациклен на чем-то одном, совершенно страшное зрелище. Перебинтованный, хрипит. Берет бумагу, карандаш, рисует схему: "Здесь ракета, здесь Неделин, вот здесь бункер, куда я отошел". И начинает рассказывать, что это было так, так и так. Но у отца тогда "первый отдел" в крови, в костях. Он понимает, что нельзя такие вещи писать. Рвет бумагу на мелкие кусочки. Тут же берет второй лист, и начинает то же самое. Теми же самыми словами, тот же самый рисунок... В годовщину трагедии был в Москве. Вечером - пропал. Помчались искать. Нашли в парке, отец сидел и плакал. Он до конца жизни это не забыл. Жены тех, кто погибли, их фразы: "А вы остались живы" - каждый раз добивали".

А ровно через три года, 24 октября 1963 года, новая трагедия: на стартовом столе вспыхнула ракета Р-9. Сгорели семь человек.

С тех пор 24 октября для российской космонавтики - "черный день", никаких запусков не производится.