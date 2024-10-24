Как на Ямале появился новый праздник

На Ямале появился новый теплый праздник - День многодетной семьи. Отмечать его планируется каждое третье воскресенье сентября. Идея принадлежит депутатам Заксобрания округа. Губернатор Дмитрий Артюхов ее искренне поддержал.

© Российская Газета

"Хорошая идея, давайте поддержим ее и заложим традицию в этот день поздравлять наши многодетные семьи, уделять им особое внимание", - подчеркнул глава региона.

Новая дата в праздничном календаре - дань уважения большим семьям и продолжение идей и смыслов Года семьи в России и Года детства на Ямале.

Отметим: в регионе каждый четвертый житель - ребенок, а каждая четвертая семья - многодетная.

"Это решение поддерживают ямальские многодетные семьи и общественность", - прокомментировал учреждение нового праздника спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Это событие будет стоять в одном ряду с такими праздниками, как День матери, День отца, День защиты детей, День семьи, любви и верности.

К слову, Ямал сегодня на первом месте по рождаемости на Урале и на четвертом в стране, и треть семей - многодетные.

Здесь действует целый комплекс мер поддержки многодетных семей.

В тему

Один из самых больших подарков новорожденные получают в Арктике - на Ямале. В коробку "Малышу Ямала" входят 50 самых разных вещей на первый год жизни. И это не только пеленки-распашонки, подгузники, пустышки и шампуни, но и, например, такая солидная вещь, как зимний пуховый комбинезон на суровую ямальскую погоду, припасен и еще один комбинезон - на осень и весну. Есть в подарочной коробке ортопедический кокосовый матрас, муфта для коляски и шапочка с ямальским мишкой - "малышиным" брендом региона. К слову, и сама подарочная коробка сделана так, что при желании легко трансформируется в люльку.

При этом семьи кочевников-оленеводов, с учетом того что живут и работают в еще более суровых условиях, получают дополнительно к подарку два теплых одеяла - пуховое и синтепоновое, пеленки и утепленные конверты для выписки из роддома. Словом, все, чтобы будущий наследник оленеводов не мерз в чуме и был доволен.