Туристка упала с 14-го этажа круизного лайнера и бесследно пропала

Туристка выпала с 14-го этажа океанского лайнера Allure of the Seas на Багамских островах и исчезла, пишет Daily Mail. Женщине было 66 лет, и с момента происшествия о ней ничего не известно.

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Инцидент случился ночью 22 октября. На лайнере находились еще порядка 400 пассажиров, которые были серьезно напуганы. На поиски пропавшей туристки выслали вертолет и несколько катеров, однако женщину так и не нашли.

Ранее спасатели совместно с волонтерами эвакуировали с горы Пидан в Приморье 54-летнюю женщину с переохлаждением. Незарегистрированная группа начала восхождение утром 19 октября, а около полуночи стало известно, что 49-летний мужчина и 54-летняя женщина так и не спустились с горы.

В сентябре в Индонезии неподалеку от острова Реонг пропала американка. Во время дайвинга женщину унесло сильным течением, и гид не смог вытащить ее из воды на лодку. Туристку искали на протяжении восьми дней, а 3 октября спасательную операцию свернули. Через три дня в желудке пойманной акулы обнаружили человеческие останки в черном гидрокостюме, и местные власти решили, что они принадлежат пропавшей женщине.