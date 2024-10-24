Истории самых громких и необычных побегов советских граждан из СССР

Как утверждала советская пресса и власть, лучше государства, чем Страна Советов для жизни было просто не найти. Однако по каким-то причинам, чтобы вырваться из страны социалистического счастья, люди проплывали сотни километров и угоняли самолеты. Представляем вашему вниманию самые громкие и необычные побеги из Советского Союза. Узнайте, как граждане стремились найти свободу за пределами железного занавеса, рискуя всем ради мечты о другой жизни.

Станислав Курилов

Курилов работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке и по профессиональным причинам мечтал выезжать в иностранные командировки.

Однако власти отказывали ему в выезде в том числе и потому, что за границей у него жили родственники: его родная сестра, выйдя замуж за индуса, уехала с ним в Индию, а затем эмигрировала в Канаду.

Вскоре Станислав принялся планировать свой побег из СССР. Воплотить план в реальность ему пришлось неожиданно, когда в декабре 1974 года он увидел объявление о круизе на лайнере «Советский Союз», маршрут которого проходил от Владивостока до экватора и обратно.

Как бывалый океанолог, Курилов проложил по карте оптимальный маршрут передвижения и ночью 13 декабря спрыгнул с кормы судна в воду. Он проплыл до филиппинского острова Сиаргао около 100 километров. Такой отрезок пути он преодолел без еды, питья и сна.

Филиппинцы доставили Курилова в город Кагаян-де-Оро на Минданао, после чего о его побеге написали международные СМИ. Филиппинские власти депортировали Станислава в Канаду, где он получил канадское гражданство.

В СССР Курилову был вынесен заочный приговор: 10 лет лишения свободы за измену Родине.

В Канаде Курилов устроился разнорабочим в пиццерию, а вскоре, подучив английский, работал в канадских и американских фирмах, занимающихся морскими исследованиями.

Во время одной из командировок в США он познакомился с израильскими литераторами Александром и Ниной Воронель. У них в гостях в Израиле он познакомился с Еленой Генделевой, ставшей его женой. После свадьбы Станислав поселился в Израиле и устроился в Хайфский океанографический институт.

Курилов погиб 29 января 1998 года во время водолазных работ: он с товарищем выпутывал оборудование из рыболовных сетей, запутался в одной из них и выработал весь воздух.

Виктор Беленко

6 сентября 1976 года советский летчик, пилотировавший истребитель «Миг-25П», приземлился в Японии, где запросил политическое убежище в США.

До этого пилот неоднократно высказывал недовольство условиями жизни летного состава, говорил, что американские летчики заняты по службе меньше, у них не отменяют выходные и график у них не такой напряженный.

В СССР за измену Родине Беленко был заочно приговорен к высшей мере наказания — расстрелу, а в США разрешение на предоставление гражданства пилоту подписал лично президент Джимми Картер. Но, несмотря на это, райской жизни не получилось.

Лиля Гасинская

Девушка мечтала сбежать из СССР с 14 лет. Именно из-за этого она и устроилась работать на советский круизный теплоход «Леонид Собинов» официанткой.

14 января 1979 года, когда судно было пришвартовано у порта Сиднея, Лиля Гасинская в красном бикини вылезла через иллюминатор и за 40 минут доплыла до берега Сиднейской бухты, где на ломаном английском объяснила прохожему, что ей необходима помощь с убежищем и одежда.

На Лилю открыли настоящую охоту работники советского консульства, но местные репортеры обнаружили ее первой и спрятали в обмен на эксклюзивные интервью и фото в бикини.

Австралия не собиралась портить отношения с СССР, поэтому решение о судьбе девушки принималось довольно долго. Поскольку она не была спортсменкой, писателем или заключенным, то не представляла особого интереса за границей.

В интервью Лиля рассказывала о своей ненависти к коммунизму, «построенному на лжи и пропаганде», и в итоге получила политическое убежище.

На новой родине Гасинская стала настоящей звездой: рекламировала красный купальник, снялась для нескольких журналов, вышла замуж за фотографа Daily Mirror, появлялась в сериалах и даже стала диджеем.

Николай Гилев и Виталий Поздеев

27 октября 1970 года 21-летний студент мединститута в Крыму и 20-летний студент керченского филиала севастопольского приборостроительного института, приходившиеся двоюродными братьями друг другу, купили билеты на рейс «воздушного такси» по направлению Керчь — Краснодар.

Когда самолет «Морава L 200», рассчитанный на четыре пассажирских места, взлетел в воздух, студенты, угрожая пилотам, приказали им лететь в Стамбул. Самолет удачно приземлился в Турции, но хеппи-энда не последовало.

Студенты сразу же запросили убежища в США, но страна не проявила в их отношении никакого интереса. Они почти год прождали ответа от посольства, когда к ним прибыл корреспондент ТАСС с письмами от родных.

Студенты были морально истощены, а потому легко поддались на уговоры «журналиста» вернуться и обещания, что они отделаются условным сроком. В СССР обоим дали реальные сроки — 10 и 12 лет.

Петр Пирогов и Анатолий Барсов

9 октября 1948 года летчики перелетели на бомбардировщике Ту-2 ВВС СССР с авиабазы Коломыя в Австрию.

Американские оккупационные власти дали им политическое убежище, после чего Пирогов, найдя литературного агента, стал проводить лекции, писать статьи и книгу. Позже он начал работать на ВВС США, где через три года женился на бежавшей из Австрии соотечественнице.

Барсов не смог начать новую жизнь. Как только ажиотаж вокруг них закончился, ему пришлось искать работу и устраивать быт. В итоге летчик запил, понимая, что тут он никому не нужен. Мужчине гарантировали амнистию по возвращении на родину, однако, когда тот вернулся в СССР, через полгода его расстреляли.

Сергей Немцанов

Незадолго до Олимпиады 17-летний Немцанов, которого воспитывала бабушка, в составе советской сборной выиграл турнир по прыжкам в воду Канамекс (Канада — США — Мексика).

Готовясь к Олимпийским играм, спортсмен познакомился с 21-летней прыгуньей из США Кэрол Линднер. Позже пресса утверждала, что молодых людей связывали романтические отношения, которые и побудили Сергея бежать, но отец девушки этот факт отрицал.

На Олимпиаде в Монреале Немцанов занял лишь девятое место, однако по окончании Игр с ним встретился сотрудник иммиграционной службы, после встречи с которым прыгун попросил политическое убежище в Канаде.

Сам Немцанов вспоминал:

«Покатавшись по Монреалю, оказались на вилле в пригороде, а там уже по ТВ вижу, как по всем каналам говорят, что советский спортсмен Сергей Немцанов выбрал свободу, показывают комсорга Ленку Вайцеховскую, как она отбивается от журналистов… Далее появляется некто по имени Джордж и говорит мне: утку уже запустили, обратной дороги нет, подпиши, что ты хочешь остаться здесь, и твое будущее будет обеспечено».

«На следующий день пришли канадские адвокаты, сказали, что вид на жительство уже практически в кармане, несмотря на то, что мне еще нет полных 18. Но, говорят, Канада — правовое государство и перед твоим решением ты должен прослушать вот эту пленку, и дают мне кассету. А там голос моей бабки, плачет взахлеб: «На кого ты меня покинул? Я же совсем одна осталась»».

Сергей вернулся в СССР, где к нему не стали применять никаких санкций и позволили окончить институт. Его тренер стал невыездным, а отца отозвали со службы в Венгрии. В 1979 году Немцанов стал чемпионом СССР, до международных соревнований его теперь не допускали, и через некоторое время он оставил спорт.

Игорь Иванов

Шахматист бежал из СССР в 1980 году. Годом ранее 32-летний шахматист обыграл Анатолия Карпова и отправился на международный турнир на Кубу. Иванов сбежал от офицера КГБ, с которым возвращался в Россию.

Самолет должны были дозаправить в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где Иванов с карманными шахматами в руках выбежал на взлетно-посадочную полосу и попросил политическое убежище.

Шахматист поселился в Монреале, четырежды завоевывал титул чемпиона Канады и представлял эту страну на международных турнирах, был участником коммерческих турниров в США.

К началу 90-х Иванов переехал в США, сохранив гражданство Канады, где посвятил себя тренерской работе.

Дайна Палена

10 апреля советское рыболовное судно проходило в 170 километрах от Нью-Йорка, когда отправило на берег сигнал бедствия — одна из официанток находилась при смерти.

В нью-йоркской больнице стало известно, что 25-летняя латышка приняла сверхдозу сильных лекарств ради того, чтобы попасть на американский берег. Палена пробыла в больнице 10 дней, где находилась под наблюдением сотрудников советской дипмиссии.

«О серьезности моих намерений говорят те меры, которые я приняла, чтобы попасть на берег и попросить политического убежища», — заявила Дайна.

Американские власти принимали решение 18 дней, после чего все же дали девушке убежище.

Светлана Аллилуева

Дочь Сталина в 1966 году бежала из СССР: 20 декабря 1966 года она прибыла в Индию, сопровождая прах своего гражданского мужа Браджеша Сингха.

Находясь там, она явилась в посольство США в Дели с паспортом и багажом и попросила политического убежища.

Аллилуева переехала в США, где опубликовала книгу «Двадцать писем к другу», в которой вспоминала о своем отце и кремлевской жизни. Произведение принесло ей большие деньги и славу, но дальнейшая жизнь не заладилась.

Александр Могильный

Хоккеист бежал из рушившегося Советского Союза в 1989 году. 20-летний спортсмен ушел из гостиницы в Стокгольме после победного для СССР чемпионата мира и запросил убежища в США. Получив согласие, Могильный присоединился к клубу «Баффало Сейбрз».

Александр говорил, что на побег решился легко. «Кто-то говорил, что я, уезжая, «сжигал мосты» — и от этого мне особенно смешно. Я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий! Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь?»

В первой игре в НХЛ Могильный забил шайбу на 20-й секунде матча, а в сезоне 1992/93 стал самым результативным нападающим НХЛ. Сейчас у него двойное гражданство — США и России.

Семья Овечкиных

8 марта 1988 года семья музыкантов совершила одну из самых дерзких и кровавых попыток угона пассажирского самолета во время следования по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград.

Семья Овечкиных — Нинель и ее 10 детей — вылетела из Иркутска на самолете Ту-154, выполнявшем рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Официальной целью поездки являлись гастроли в Ленинграде. При посадке в самолет тщательного досмотра ручной клади произведено не было, что позволило преступникам пронести на борт два оружейных обреза, 100 патронов и самодельные взрывные устройства, спрятанные в музыкальных инструментах. Исполнителями захвата выступили Василий, Олег, Дмитрий, Александр и Игорь.

Попытка угона самолета не удалась: самолет приземлился на военном аэродроме и был взят штурмом. При этом погибли в общей сложности девять человек: пять террористов (Нинель Овечкина и четверо ее старших сыновей), бортпроводница Тамара Жаркая и трое пассажиров; ранения и травмы получили 19 человек (двое Овечкиных, два сотрудника милиции и 15 пассажиров). Овечкины похоронены под Выборгом на кладбище в поселке Вещево в немаркированных могилах с номерами.