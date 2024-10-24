«Он мне не нравится». Самые глупые покушения на глав государств

Политическая история, к сожалению, не обходится без жертв. Но и среди покушений на первых лиц государств встречаются и такие, объяснить которые с позиции логики затруднительно.

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По королеве – бумажным зарядом

Считается, что англичане любили королеву Викторию, которая правила Великобританией целых 64 года. В начале своего правления она и в самом деле имела большую популярность у своих подданных. Но в 1839 году случился грандиозный скандал. У фрейлины Флоры Гастингс неожиданно вырос живот. Знатную девицу обвинили во внебрачной связи с сэром Джоном Конроем, являющимся автором Кенсингтонского свода строгих правил, по которым, собственно, и воспитывали принцессу Викторию.

Став королевой, ученица стала травить своего учителя, всячески используя эту версию. Однако вскоре выяснилось, что не беременность, а рак печени являлся причиной большого живота Флоры Гастингс. За эту несправедливость в народе королеве Виктории дали прозвище миссис Мельбурн – циничной пуританки, чье имя в Англии является нарицательным. Мальчик Джон Уильям Бин решил убить королеву, чтобы отомстить за честь Флоры Гастингс. Он взял у отца пистолет и вместо пули зарядил его комком бумаги. В Сент-Джеймсском парке Вестминстера отрок выстрелил в королеву. На допросе один из полицейских поинтересовался, почему именно бумагой стрелял юнец, не получил вразумительного ответа, и со вздохом сказал:

«Какой глупый мальчик».

Помешала женщина

В отличие от юнца Джона Бина американский анархист итальянского происхождения Джузеппе Зангарра понимал, что стрелять лучше свинцовыми пулями. 5 февраля 1933 года в Майами он совершил покушение на Франклина Делано Рузвельта, который победил на выборах и готовился к инаугурации.

Все, кто знали Джузеппе Зангарра, утверждали, что итальянец очень любил, когда на него обращали внимание. Поэтому он метился в будущего президента с позерством, приняв театральную позу. Это и спасло Рузвельта, так как стоящая рядом женщина толкнула занимающего самолюбованием стрелка. Пуля попала в мэра Чикаго Энтони Чермака. Вскоре анархиста приговорили к электрическому стулу. Казнь состоялась 20 марта 1933 года, причем итальянец перед смертью очень ругался, поскольку не пригласили журналистов.

Фидель Кастро – Антихрист

Сказать, что американцы не любили Фиделя Кастро – не сказать ничего. Спецслужбы США спали и видели во сне смерть команданте. Кубинский журналист Лиус Боэс насчитал более 600 покушений на главу острова Свободы. Самой забавной операцией по ликвидации Кастро он считает план с громким названием «Уничтожение озарением».

Автором глупости был агент ЦРУ Томас Пэрроу, который пытался использовать религиозные чувства кубинцев, объявив Фиделя – сатаной. Однако борец с империализмом никак не вписывался в облик антихриста. Вместо общенародного крестного хода к Punto Cero, резиденции Кастро, распространители слухов были арестованы.

Миланским собором по Берлускони

Сильвио Берлускони – личность очень противоречивая. Его пламенно любят и не менее пламенно ненавидят. 13 декабря 2009 года 42-летний Массимо Тарталья запустил в премьер-министра тяжелый сувениром – уменьшенной копией Миланского собора.

Министр внутренних дел Италии Роберто Марони в этой связи сказал, что Сильвио Берлускони хотели убить лица, «сеющие политику ненависти». По счастливой случайности нападающий с расстояния трех метров промахнулся. Впрочем, вскоре выяснилось, что террорист был душевно больным человеком и уже десять лет наблюдался у психиатра. На вопрос, почему он решил запустить «миланским собором» по Берлускони, Массимо Тарталья ответил:

«Он мне не нравится».

Террористы на мотороллере

Григорис Ламбракис не был главой государства Греции, но нет никаких сомнений, что он таковым бы стал, если бы на него не было совершено нелепое покушение. Его популярность у греков просто зашкаливала, поэтому правоохранительные органы Греции провели расследование этого преступления на таком уровне, если был бы убит премьер-министр.

27 мая 1963 года на одной из площадей Афин Григорис Ламбракис выступал на митинге своих сторонников. Неожиданно остановился трехколесный мотороллер с яркой раскраской, и вскоре его покинули двое ругающихся между собой греков. Публика не обратила на них внимания, слушая любимого политика. Однако эти парни подошли сзади к оратору и неожиданно ударили его по голове дубинами. Затем они побежали к своему мотороллеру, чтобы скрыться. Возможно, это им бы удалось, если бы не нелепое трехколесное транспортное средство.