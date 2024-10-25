Как Россия вернула утраченный в начале 1990-х суверенитет

25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

Мало кто будет спорить с тем, что Россия полностью и окончательно вернула себе суверенитет, утраченный в начале 1990-х годов прошлого века. Однако с точной датой будут разные мнения. Кто-то назовет 31 декабря 1999 года, когда Владимир Путин официально стал президентом, кто-то – день воссоединения Крыма с Россией или даже дату начала СВО. Но есть и другая дата, которая не менее важна.

25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. Отношение команды «Юкоса» к России предельно четко сформулировал один из топ-менеджеров группы, вице-президент Брюс Мизамор, на конференции одного из инвестбанков осенью 2003 года: «Россия – это бесперспективная страна, с сокращающимся населением, где мы просто качаем нефть». Предельно откровенно о том, какое будущее готовили россиянам Ходорковский и кампания. Соратники Ходорковского хотели сделать из России, как они говорили, западную страну. То есть колонию США и Евросоюза, утратившую суверенитет. МБХ планировал прийти к власти, преобразовав Россию в парламентскую республику и став премьером. «Юкос» планировал приватизировать под себя добывающий бизнес «Газпрома», оставив государству транспортировку газа. То есть нефтегазовые запасы России достались бы группе очень неоднозначных лиц.

Среди журналистов деловых изданий и аналитиков инвестиционных банков той поры родился миф о самой эффективной компании в России. Финансовая отчётность «Юкоса» по стандартам US GAAP действительно производила очень сильное впечатление. Однако дьявол, как всегда, в деталях. Финансовая эффективность достигалась жёстким контролем над издержками, прежде всего, занижением зарплат, они были в 3-4 ниже, чем в соседнем «Сургутнефтегазе». Агрессивными, колониальными методами добычи, когда в первые годы можно было снять все сливки. И серая налоговая оптимизация. С помощью трансфертных цен создавался центр прибыли в существовавших тогда в России внутренних офшорах. В результате эффективная ставка налога на прибыль была значительно ниже, чем положенная по закону. «Юкос» в 2003 году стал самой дорогой компанией России. После объявления о слиянии с «Сибнефтью» его капитализация превысила 40 млрд долл.

Поводом для атаки на «Юкос» стала именно серая налоговая оптимизация. «Сибнефть» и ТНК, которые использовали аналогичные схемы, согласились выплатить казне скрытые налоги и разумный штраф. И только «Юкос» полез в бутылку. Акционеры компании слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

На парламентских выборах 2003 года спонсируемые «Юкосом» СПС, «Яблоко» и КПРФ провалились. В парламент прошли лишь коммунисты, причем с очень скромным результатом. Убедительную победу одержали «Единая Россия» и «Родина». В результате заговорщики, попытавшиеся захватить власть в России, покинули страну или оказались в тюрьме.

Активы «Юкоса» были проданы по справедливым ценам с учетом долгов дочерних компаний. А сама ликвидация «Юкоса» прошла строго в рамках закона. При этом акции «Юкоса» долго котировались по приемлемым ценам. Бархатную национализацию нефтянки требовалось узаконить в глазах российского и международного делового сообщества. «Роснефть», которой достались основные активы «Юкоса», была переведена на единую акцию. А затем, в 2006 году, состоялось IPO более чем на 10 млрд долларов. Капитализация главной российской нефтяной компании быстро превысила 100 млрд долл.

В 2000-2008 годах (первая два срока Владимира Путина) главный индикатор российского фондового рынка – долларовый индекс РТС – вырос более, чем в 10 раз. Результат достигнут несмотря на бойкот и активное противодействие основных акционеров «Юкоса». А также ликвидацию самой скандальной компании. Но, главное, антинациональные силы проиграли свой матч-реванш. Больше того, даже во время «болотных» протестов 2011-2012 годов шансов у них не было.

В любом случае, счет на табло в пользу Путина, а, значит, России в целом.