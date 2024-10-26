Какие необычные гигиенические хитрости придумали русские

У русских популярна поговорка «Голь на выдумку хитра». Касается она и гигиенических хитростей, особенно в условиях, когда доступ к благам цивилизации ограничен.

Против потливости

Радикальным гигиеническим средством для устранения запаха пота у русских крестьян исстари служили лук и чеснок, их резали дольками и натирали ими тело. Эта процедура проделывалась также перед охотой, чтобы отбить запах человека, отпугивающий диких зверей.

Древние русские средства для борьбы с потливостью чаще всего готовились на основе порошков или настоев чайного гриба и трав (мяты, мать-и-мачехи и др.) .

Мытье волос

В старину на Руси существовали самые необычные, на первый взгляд, гигиенические методы мытья головы. К примеру, мукой – гороховой, овсяной, ржаной, кукурузной. Среди способов мытья был и "сухой" – мука просто распространялась по волосам, растиралась и смывалась теплой водой.

Гороховую, овсяную или кукурузную муку (в ней меньше клейковины) разводили водой и настаивали несколько часов. Затем получившуюся кашицу наносили на волосы и оставляли на полчаса.

Шампунь из глины

Русские женщины использовали в качестве моющего средства и определенные сорта глины, которые давали пену, схожую с мыльной. Например, белую глину, разведенную в теплой воде. Она не уступала по эффективности современным шампуням.

На Руси были в ходу и самодельные шампуни – хлебный, яично-медовый. Хлебную кашицу настаивали с порошками из трав (подорожник, ромашка, шалфей, душица), а потом втирали в волосы, после чего их ополаскивали теплой водой. Аналогичным способом мыли голову и с помощью яично-медового шампуня, для которого требовалось одно яйцо и чайная ложка меда. Смесь «настаивалась» прямо на волосах, а затем смывалась.

Еще в старину русские женщины мыли волосы кислым молоком, сывороткой, простоквашей. Корень растения мыльнянка (он и сегодня входит в состав некоторых шампуней) также использовали для мытья тела и при стирке одежды.

Ополаскиватели из трав

Ополаскивали волосы в старину чаще всего травяными настоями. Причем определенное растение предназначалось для конкретного типа волос.

К примеру, настой ромашки подходил тем, у кого были золотистые кудри, темноволосым же помогала крапива и кора дуба. Для предотвращения выпадения волос следовало ополаскивать их средством на основе аира и цветов липы. Настой корней лопуха и мать-и-мачехи избавлял от перхоти, настоянные листья и веточки березы делали волосы мягкими и пышными, а корень солодки вместе со зверобоем устранял воспаления. Ускорял рост волос настой василька.

К слову, с перхотью русским женщинам помогал бороться еще один самодельный шампунь: порошки крапивы и шалфея заливались стаканом пива, все это настаивалось и отфильтровывалось, полученная смесь наносилась на волосы. Пиво также использовалось в качестве ополаскивателя, если волосы были слишком пышными и с трудом расчесывались и укладывались.

Бритье вафельным полотенцем

Часть гигиенических лайфхаков русских связана с недоступностью элементарных благ цивилизации и соблюдением специфических норм и правил поведения, в частности, в местах лишения свободы.

В Советской армии, например, широко применялась такая мера наказания молодых военнослужащих, которые не успели (или забыли, не захотели) вовремя побриться перед построением, как вафельное «ребристое» полотенце. Старослужащие терли «молодым» лицо таким «бритвенным приспособлением» до тех пор, пока не удалялась щетина, а вместе с ней и частицы верхнего эпителия.

Кстати, специалисты, профессионально занимающиеся эпиляцией, утверждают, что подобный метод бритья опасен для здоровья, поскольку велик риск возникновения кожных заболеваний или даже заражения крови.

По сходным причинам небезопасно и «бритье» зажигалкой, также практиковавшееся в армии в период расцвета дедовщины.

К слову, проблемы с бритьем в российских тюрьмах и зонах русские сидельцы приноровились решать при помощи нехитрого набора средств, которые имелись под рукой. Консультанты правозащитного центра «Мемориал»*, к примеру, вместо крема для бритья советуют применять для снятия раздражения кожи небольшое количество зубной пасты, которая, закупоривая поры, также способна останавливать кровотечение при порезах. А последнее довольно часто случается, так как в местах заключения осужденным выдают для бритья станки с тупыми лезвиями.

Бритвенные лезвия в российских МЛС применяются и для стрижки ногтей.

Обычное мытье рук как ритуал

Кристина Ляхова в своей книге «Причуды этикета» пишет о гигиенических лайфхаках, которые появились и используются только в определенном социуме, в частности, в российских тюрьмах. Там, к примеру, по понятиям не принято отправлять потребности в камере, когда кто-то ест.

Из гигиенических соображений после посещения туалета всегда и везде принято мыть руки. Однако в МЛС игнорирование этого правила говорит не столько о нежелании осужденного соблюдать гигиену, сколько о его зашкваренности, т.е. он, не помыв руки после того, как касался гениталий, зафоршмачивается. Такого человека могут избить или, того хуже, признать опущенным.

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