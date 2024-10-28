Эротические фрески пролили свет на еще одну сторону жизни Помпей

Небольшой дом с оригинальными фресками — последняя находка археологов в Помпеях, свидетельствующая, что жители древнеримского города питали слабость к эротическому искусству. Научная статья опубликована на сайте pompeiisites.org.

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Так, на стенах погребенного под вулканическим пеплом дома изображен сатир, резвящийся с обнаженной нимфой на кровати, а также полуобнаженная Федра, которая, по легенде, влюбилась в своего пасынка Ипполита, а затем, когда он отверг ее ухаживания, обвинила в изнасиловании. Наказанный богами, Ипполит был разорван лошадьми, а Федра, терзаемая чувством вины, покончила с собой.

Это не первый артефакт такого рода, найденный в Помпеях. В 2018 году там раскопали фреску с изображением бога плодородия Приапа, взвешивающего свой пенис на весах, и спартанской царицы Леда, соблазняемой принявшим облик лебедя Зевсом.

Жители Помпей довольно спокойно относились к сексуальности в искусстве. Более того, они рисовали на домах фаллические символы, веря, что те приносят богатство, плодородие и удачу.

Древние реликвии хорошо сохранились в городе, законсервированном пеплом и пемзой из Везувия в 79 году нашей эры. Около трети Помпей остаются нераскопанными, поэтому предстоит еще немало находок.

Дом с эротической настенной живописью отличается сравнительно богатым убранством, однако в нем нет типичного для архитектуры той поры атриума — внутреннего двора.

С начала II века этот элемент архитектуры стал терять свое значение, объяснил директор Археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.