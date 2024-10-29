Почему русские фамилии имеют разные окончания?

Всем известно, что настоящие русские фамилии заканчиваются на «-ин» или «-ов». В крайнем случае, на «-ев» или «-ын». Почему у этих групп фамилий одного народа разные окончания? Ответ на этот вопрос давно уже найден нашими филологами и не является загадкой.

По статистике, фамилии, заканчивающиеся на «-ов» или «-ев» в России носят до 70% коренных жителей. Традиционно считается, что эти фамилии имеют родовое происхождение. Изначально фамилию давали по отцу, вместо отчества. Поэтому Семена, отца которого звали Иван, называли Семеном Ивановым.

После XIII столетия, когда фамилии стали использоваться повсеместно, их стали давать по имени старшего в роду. Таким образом Ивановым становился уже не только сын Ивана, но и его внук и даже правнук. Но не все русские фамилии были связаны с родовыми именами.

Часть фамилий произошла от прозвищ, которые давались в соответствии с внешними особенностями или личными качествами человека. Человек с искривленной шеей мог дать потомкам фамилию Кривошеины, а хитрый — Хитровы.

Третья большая группа русских фамилий связана с родом занятий человека. Кузнецов — это сын кузнеца, Гончаров — гончара, а сын священника мог стать Поповым. Эта фамилия переходила и к их детям, а затем далее к потомкам.

Фамилии, заканчивающиеся на «-ев», достались тем, чьи предки носили прозвища или имели имя с буквой «й» в конце. Сын человека, которого называли Медведь становился Медведевым, а сын мужчины по имени Игнатий, получал фамилию Игнатьев.

Около 30% русских носят фамилии с окончаниями «-ын» или «-ин». Они могли происходить также от профессий и прозвищ, а могли быть и производными, полученными от существительных женского рода, в конце которых находился мягкий знак.

© Кузьма Минин — возможно сын Мины Анкудинова, солевара из Балахны

Хорошо известная фамилия Минин происходила от распространенного в Средние века на Руси мужского имени Мина и означала «сын Мины». Часть таких фамилий произошла от имен библейских персонажей. Например, Семин — производное от имени Семен, которое, в свою очередь, пошло от ветхозаветного Симеона («услышанный Богом»). Фамилии Ильин, Фомин и Никитин появились в русском языке точно по такому же принципу.

Несмотря на эти факты, специалисты утверждают, что описанные выше окончания не всегда говорит о русском происхождении ее владельцев. Чтобы более или менее точно определить национальную принадлежность, важно определить слово, которое легло в основу фамилии. Предки Сундукова вполне могут происходить из татар, так как слово «сундук» тюркского происхождения.